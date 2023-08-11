وزارة العمل: جلسة للتشاور المجتمعى لتقييم الأثر البيئى لمشروع القطار السريع بالبحر الأحمر

كتبت آية دعبس

شاركت مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر، فى جلسة التشاور المجتمعى لعرض نتائج دراسة تقييم الأثر البيئى والاجتماعى لمشروع القطار السريع الخط الأزرق "من القاهرة إلى أبو سمبل" والخط الأحمر " من الغردقة إلى قنا " والتى عقدت بأحد الفنادق السياحية بمدينة سفاجا، وذلك بحضور السيد رجب السكرتير المساعد لمحافظة البحر الأحمر، وذلك فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوثيق التعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة من أجل تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين ،وتعزيز الدور المجتمعى الذى تقوم به مديريات العمل بالمحافظات ..

وأوضحت وزارة العمل ، في بيان لها أنها تلقت تقريراً من هارون عبد العزيز مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر أفاد فيه أن الجلسة التشاورية تناولت دراسة لتقييم الأثر البيئي والاجتماعية لمشروع القطار السريع ، وشرحًا تفصيليًا لعدد خطوط مشروع القطار الكهربائي السريع المخطط تنفيذها بواقع 3 خطوط «أخضر وأحمر وأزرق» لمسافة حوالي 1900 كم ، وخاصة الخط الأحمر الذي يتكون من 3 محطات ( الغردقة - سهل حشيش - سفاجا ) وصولاً إلي محطة قنا ، وعدد القطارات وأنواعها بكل خط ، وطول المسارات ، وعدد المحطات، والمحافظات والمراكز والقرى المزمع المرور بها، والكثافات السكانية على مسار الخطوط.

وأضاف مدير المديرية ان الجلسة تناولت أيضاً عرض الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والتنموية للمشروع، ومناقشة نتائج دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية له، والمنهجية المتبعة في الدراسة، ونوعية البيانات المستخدمة فيها، والإطار القانوني للمشروع، وعرض الآثار المترتبة على تنفيذ المشروع إيجابًا وسلبًا، بالإضافة لتلقى آراء ومقترحات الحضور حول كل ما يتعلق بمسار مشروع القطار السريع، من مساحات الأراضي اللازمة له، والتعويضات الخاصة بالأهالي فى حالة مرور المسار بأراضيهم الخاصة ، وتقاطعات مسار المشروع مع شبكات الطرق والمرافق العامة، وتوفير فرص العمل ، كما استفسر مدير المديرية خلال الجلسة بخصوص حجم العمل المتوقع وتقسيمها على عدد الساعات اللازمة لإنجازه ، ومعرفة عدد فرص العمل اللازمة، وتوفرها من عدمه ، والخطط التدريبية الموضوعة لتدريب العمالة على أساليب العمل ، وكذلك الاستعانة بالعمالة الاجنبية من خلال الشركات المنفذة.

وأكد مدير المديرية أهمية اتخاذ إجراءات واحتياطات السلامة والصحة المهنية داخل المشروع ، وأهمية إعداد كتيب بخصوص هذا الأمر ليشمل كل ما يتعلق باشتراطات السلامة والصحة المهنية ،للحفاظ على العنصر البشري داخل المشروع والممتلكات ، كما أضافت مسئولة الأثر البيئي والاجتماعي على التجمعات السكانية في خط البحر الأحمر الذي سيمر بمناطق جبلية ، وأهمية دراسة الأثر المتوقع حيث أنه سيخلق تجَمعات سكنية جديدة وقد يتم تخصيص أراضي للتمركز عليها وإنشاء مناطق جديدة ،والآثار المستقبلية لتلك الزيادة .

كما شهدت مديرية العمل بمحافظة أسيوط فعاليات حفل ختام معسكر نادي ريادة الأعمال والتوظيف والشركات الطلابية الناشئة بجامعة أسيوط ، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد حسن شحاتة وزير العمل، بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب بالجامعة، وقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومديرية العمل ، والذى شهد مشاركة (300) متدرب من الطلاب، والخريجين، وعدد (28 ) شركة ناشئة في عدد من المجالات المختلفة، وبحضور الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالرحمن حيدر مستشار رئيس الجامعة لشئون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى، والدكتور حمدى زيدان مدير وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة، والدكتور علاء فرح منسق نادي ريادة الأعمال.

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط فى تقريره الذى تلقته الوزارة ، أنه خلال الفعاليات وجه نصائح مباشرة إلى الشباب بصفة عامة وبخاصة الشباب المشارك في تلك الفعاليات إلى ضرورة صقل مهاراتهم، وعدم الإعتماد فقط على المؤهل الدراسى ، فإن سوق العمل يتطلب في المرحلة الراهنة بذل مزيداً من الجهد فضلاً عن تنمية المهارات تلك التي لابد وأن يتمتع بها الخريج، من بينها الـ soft skills والتي تعمل على رفع كفاءة الشخص ومهاراته الحياتية فضلاً عن ابتكار أفكار وحلول جديدة غير متعارف عليها ، مؤكداً على أن مديرية العمل أبوابها مفتوحة أمام الجميع وبخاصة الشباب، وتعمل على تقديم كافة سبل الدعم اللازمة؛ من خلال تنظيم الملتقيات التوظيفية، وتنفيذ مزيد من دورات التدريب المهني المجانية .

وأعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية عن انتهاء الدورة التدريبية حول دورة العمل على منظومة تراخيص المحال العامة ومراكز إصدار التراخيص وحوسبتها، والتي نظمتها إدارة السلامة والصحة المهنية لمدة 3 أيام بمقر المديرية وديوان المحافظة ، لمفتشي السلامة والصحة المهنية ومديري التوجيه الفنى ، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالعمل على الارتقاء بمهارات العاملين وتطوير إمكانياتهم وقدراتهم ، والتعامل مع المنظومة الرقمية الجديدة التى تنتهجها كافة الجهات لتنفيذ رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي والتنمية المستدامة ، من أجل تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين ..

وأوضحت الوزارة فى بيان لها أنها تلقت تقريراً من محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، أشار فيه إلى ان الدورة التدريبية تضمنت على مدار 3 أيام مجموعة من الموضوعات الهامة التى تخص عمل مفتشي السلامة والصحة المهنية ومديرى التوجيه الفنى ، حيث تضمن اليوم الأول والثاني من الدورة المنعقدة في مقر المديرية ، العمل على منظومة تراخيص المحال العامة وحوسبتها وطرق حل المشاكل الناتجة عن التفتيش تنفيذاً لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 ، ألقى المحاضرات خلالها المهندس محمد عبد النبى صالح ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور 7 من المفتشين والمديرين .

وأضاف مدير المديرية ان اليوم الثالث من الدورة التدريبية محاضرة ألقاها إبراهيم السيد محمد ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، تطرقت إلى استعراض مراكز إصدار التراخيص و مفتشى السلامة والصحة المهنية ، وحوسبة التراخيص من بداية المستندات المطلوبة للترخيص وحتى إصدار الرخصة من مركز الإصدار، والجهات المنوط لها العمل على المنظومة بما فيهم السلامة والصحة المهنية ، حضرها سامح شوقى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، وداليا حسن ، وأحمد عبد الرحمن ، ومحمد مبارك ، داليا حمدى ، و حمدى عبد النور مفتشي السلامة والصحة المهنية ، ومنى محمد محمود مدير التوجيه الفنى.