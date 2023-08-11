اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 أغسطس 2023 04:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية تقارير مصرية

وكيل وزارة العمل بالدقهلية يوجه بتوفير فرصة عمل لشاب من ذوى الهمم بالقطاع الخاص

الجمعة، 11 أغسطس 2023 02:42 م
وكيل وزارة العمل بالدقهلية يوجه بتوفير فرصة عمل لشاب من ذوى الهمم بالقطاع الخاص وكيل "العمل" بالدقهلية يناقش أحد العمال
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة الدقهلية بشأن جولة تفقدية لمنطقة عمل المنصورة، لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين، ومناقشة المعوقات التي تواجه عملية تقديم الخدمة، في إطار جهود المديرية لمتابعة وتفقد سير العمل بالمناطق والمكاتب والوحدات الميدانية التابعة لها ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بمتابعة مهام العمل فى المكاتب والوحدات التابعة للمديريات بالمحافظات ، وتفعيل منظومة العمل الإلكترونية فى مختلف الخدمات والأعمال الموكلة لكل منها ، من أجل تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين فى ضوء استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي 2030 والتنمية المستدامة.

وأوضح حسام طلبة وكيل مديرية العمل بالدقهلية فى تقريره للوزارة ، تنظيم جولة لتفقد منطقة عمل المنصورة وسير العمل بها ، ومناقشة المعوقات والتحديات التى تواجهها فى القيام بمهام عملها ، والعمل على تقديم الحلول الممكنة لها ، وكذلك تفعيل منظومة العمل الرقمية فى ظل حوسبة الخدمات والاعمال ، الخاصة بمكاتب التفتيش العمالى، والتشغيل ، والسلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية ، والتوجيه بجودة الخدمة والتيسير على المواطنين.

وأضاف مدير المديرية أنه التقى خلال جولته  أحد المواطنين من ذوي الهمم واستمع إلى طلبه فى توفير فرصة عمل له حيث أنه متزوج ويعول أسرة ،  وعلى الفور وجه مدير المديرية إدارة خدمة المواطنين بتوفير فرصة عمل حقيقية ولائقة فى احد منشآت القطاع الخاص  ومتابعة استلامه للعمل داخل المنشأة ، مؤكداً أن ذوي الهمم من أهم الملفات التي شدد عليها وزير العمل في كل اجتماعاته الدورية مع مديري المديريات ، كما أن وزارة العمل ومديرياتها تعمل في خدمة المواطنين وخاصة ذوي الهمم على الدوام من أجل مساعدتهم فى الحصول على فرص تدريب مهنى أو فرص عمل بالقطاع الخاص تسهم فى تحسين مستويات المعيشة والمشاركة فى عمليات التنمية.


وزارة العمل

مديرية العمل بالدقهلية

ذوى الهمم

القطاع الخاص



الموضوعات المتعلقة

وزارة العمل: حصر العمالة غير المنتظمة بمشروعات الوادى الجديد

الخميس، 10 أغسطس 2023 10:24 ص

كيف تستفيد شركات قطاع الأعمال من التدريب مع وزارة العمل؟

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 11:00 م

وزارة العمل الأردنية: معظم العمالة المصرية تعمل فى القطاع الزراعى والإنشاءات

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 03:22 م

وزارة العمل: 52 وظيفة فى 7 شركات لذوى الهمم بمحافظة الإسكندرية

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 09:20 ص

وزارة العمل: غدا آخر فرصة للتقدم لوظيفة بشركة قطرية براتب 15 ألف ريال

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 04:30 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة