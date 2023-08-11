تنسيق الجامعات 2023.. استمرار إتاحة التقدم لاختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة

كتب محمد صبحى

يواصل موقع التنسيق الإلكترونى فتح باب التسجيل والتقدم لاختبارات القدرات وذلك للطلاب المصريين الحاصلين علي الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) لهذا العام 2023 الراغبين فى الإلتحاق بالكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات.

وأوضحت وزارة التعليم العالى، أنه تيسيرًا على أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور تقرر الاستمرار فى إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وهو www.tansik.digital.gov.egوذلك بالدخول إلي صفحة الشهادات المعادلة ثم بعد ذلك رابط تسجيل البيانات الأساسية والتي تشمل (اسم الطالب - اسم الشهادة - الدولة الحاصل منها على الشهادة - الرقم القومي ......الخ) ويجب أن يُراعى فيها دقة تسجيل الرقم القومي للطالب بحيث يكون مطابقًا تمامًا لشهادة الميلاد.

وأوضح مكتب التنسيق على الطالب التوجه إلى مقر الكلية التى يرغب فى أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحًا في الموعد المحدد ومعه المستندات الآتية:-

1. صورة من الشهادة المعادلة الحاصل عليها الطالب.

2. مستند تحقيق شخصية (بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر).

3. عدد 4 صور شخصية.