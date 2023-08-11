اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 أغسطس 2023 09:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عاجلة

الكهرباء: سقوط 8 أبراج جهد 220 بقنا بسبب عاصفة ترابية ولا توجد انقطاعات

الجمعة، 11 أغسطس 2023 06:40 م
الكهرباء: سقوط 8 أبراج جهد 220 بقنا بسبب عاصفة ترابية ولا توجد انقطاعات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن برج شد جهد 220 تعرض للسقوط نتيجة عاصفة ترابية شديدة أدى إلى سقوط 7 أبراج آخرين جهد 220 المسؤولين عن الربط بين خزان أسوان ومحطة نجع حمادي بقنا.
 
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سقوط الأبراج الـ8 لم يؤثر على استقرار الشبكة الكهربائية، موضحا أن فرق الطوارئ التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء تحركت على الفور لرفع الأبراج الـ8 وتركيب بد لا منها.
 
وأشار المصدر إلى أنه تم توريد مهمات بديلة من المخازن الخاصة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، مشيرا إلى أن مخازن الشركة يوجد بها مهمات بديلة لسرعة إصلاح الأعطال الطارئة مثل هذا العطل.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الشركة المصرية لنقل الكهرباء

سقوط ابراج الكهرباء بقنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة