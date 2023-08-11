الكهرباء: سقوط 8 أبراج جهد 220 بقنا بسبب عاصفة ترابية ولا توجد انقطاعات

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول ب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن برج شد جهد 220 تعرض للسقوط نتيجة عاصفة ترابية شديدة أدى إلى سقوط 7 أبراج آخرين جهد 220 المسؤولين عن الربط بين خزان أسوان ومحطة نجع حمادي بقنا.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سقوط الأبراج الـ8 لم يؤثر على استقرار الشبكة الكهربائية، موضحا أن فرق الطوارئ التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء تحركت على الفور لرفع الأبراج الـ8 وتركيب بد لا منها.

وأشار المصدر إلى أنه تم توريد مهمات بديلة من المخازن الخاصة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، مشيرا إلى أن مخازن الشركة يوجد بها مهمات بديلة لسرعة إصلاح الأعطال الطارئة مثل هذا العطل.