وزير الرى: رفع حالة الاستنفار الحالية لمواجهة فترة أقصى الاحتياجات

كتبت أسماء نصار

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى عددا من المنتفعين ورؤساء الروابط، واستمع إلى طلباتهم واقتراحاتهم والمعنية بطلب تطهير بعض المساقى الخصوصية وإزالة التعديات الواقعة عليها من بعض الأهالى، والشكوى من حالة مواسير وطلمبات الرى المطور ببعض الأراضى الزراعية وطلب الإسراع بإيجاد حلول لهذه المساقي ومحطات الطلمبات.

واستمع سويلم إلى كل الطلبات والمقترحات، موجها لقيادات مصلحة الري بالوزارة ولأجهزة الرى بالمحافظة بالتعامل الفوري مع هذه الطلبات والشكاوى ودراستها والعمل على حسمها في أسرع وقت، والتوجيه لقطاع تطوير الري بعرض موقف عمليات تطوير الرى التى يتشكى منها المنتفعين، مع سرعة حسم موقف محطات الري المطورة والمساقي الخاصة بها بمحافظة البحيرة وخاصة بمنطقة ري المحمودية.

كما وجه التفتيش الفني بالوزارة بدراسة الشكوى المقدمة من أحد المنتفعين بخصوص التعديات علي إحدي المساقى الخصوصية بكفر الدوار ، وشكوى أخرى من أحد المزارعين بعدم وصول مياه الرى بشكل كافى لأرضه الزراعية بمركز أبو حمص .

وشدد على إستمرار المتابعة الميدانية من قبل أجهزة الوزارة بالمحافظة للموقف المائى علي الطبيعة وإزالة التعديات على الترع والمساقى وتطهيرها حال الإحتياج لضمان إمداد المزارعين بمياه الري في التوقيتات المطلوبة وحسم شكاواهم.

وعلى صعيد آخر .. تفقد سويلم مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة البحيرة وإلتقى بالعاملين بالإدارة ، حيث أكد على ضرورة مواصلة رفع حالة الإستنفار الحالية لمواجهة فترة أقصى الإحتياجات ، والعمل الجاد بروح الفريق من كافة العاملين لتحقيق الأهداف المرجوة وخدمة المنتفعين وتوصيل مياه الرى للمزارعين ، مشيراً الى حرصه على متابعة منظومة العمل بمختلف جهات الوزارة ، والتواصل الدائم مع العاملين والإستماع لمطالبهم ومقترحاتهم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام ، مع إستمرار الرقابة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل .

و وجه سويلم بدراسه جميع الطلبات المقدمة من العاملين بالإدارة والعمل على تحسين بيئة العمل وتلبيه الطلبات الجماعية بشكل سريع.