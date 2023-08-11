معهد إعداد القادة يكرم أبطال بعثة أولمبياد برلين بعد حصدهم 49 ميدالية

كتب محمد صبحى

كرم الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، الدكتور باسم محمد عمارة، رئيس بعثة الأولمبياد برلين 2023، بإهدائه درع المعهد، جاء ذلك على هامش الملتقي القمي لطلاب ذوي القدرات الفائقة بالجامعات والمعاهد المصرية والذي يُقام تحت شعار "مبدعون باختلاف ٢."

جاء ذلك خلال الندوة الذاتية التى أدارها أبطال بعثة أولمبياد برلين من ذوي القدرات الفائقة من جامعة حلوان، الذين حصدوا 49 ميدالية لعرض قصص نجاحاتهم وبطولاتهم وإنجازاتهم في مجالاتهم المختلفة أمام زملائهم، وتمحورت الندوة حول مشوار كل بطل والتحديات التي تخطوها بإصرار، ملهمين زملائهم لتحقيق أهدافهم.

وتضمنت الندوة التعريف عن الأولمبياد ببرلين وتوضيح الشعار الخاص بالأولمبياد الخاص، وعن أهم المهام التي تقوم بها الألعاب الاولمبية والمسابقات الرياضية لجميع ذوي القدرات الفائقة وكيفية تنفيذ المشاريع مثل تحويل الاعاقة الى قادة.

وقام الأبطال الذين حصدوا البطولات فى أولمبياد برلين وهم البطل، عبد الرحمن صلاح فى لعبة الريشة، البطل، عمر الشريف فى لعبة هوكي ارضي، والبطل حازم محمود فى لعبة هوكي ارضي، واللاعبة مريم إبراهيم رفاعي في التنس الأرضي، بسرد تجاربهم وخبراتهم لزملائهم.

هذا وقد قام الدكتور باسم محمد عمارة، رئيس بعثة الأولمبياد برلين ٢٠٢٣، بتقديم درع الأولمبياد الخاص إلي الدكتور كريم همام مدير المعهد.