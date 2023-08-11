وأضافت القباج - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - أن حملة "هنوصلك" تشهد تعاونا مع الهلال الأحمر المصرى ومؤسسة صناع الحياة من خلال 5 آلاف متطوع للمشاركة في الحملة، في محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسماعيلية، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء، السويس، قنا، سوهاج، الإسكندرية، المنوفية، الغربية، الدقهلية، ومحافظة كفر الشيخ)، وذلك على مدار شهر أغسطس، ومن المحتمل أن تمتد لشهر سبتمبر المقبل.

وقالت وزيرة التضامن إن الحملة تستهدف استخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة وخاصة السيدات ليضافوا إلى مليون ونصف بطاقة تم استخراجهم على مدار المرحلتين الأولى والثانية لاستخراج البطاقات والتي تتم بالتعاون مع وزارة الصحة.. مشيرة إلى أنه بنهاية الحملة تطمح الوزارة إلى امتلاك قاعدة بيانات مدققة، تمكنها من الحصر والاستهداف الدقيق لتوجيه الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.

وبشأن الاستفسار أو الشكاوى بشأن ملف ذوي الإعاقة، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم تخصيص رقم هاتف 15044؛ لتلقي أي استفسارات وشكاوى بخصوص ملف ذوي الإعاقة.. لافتة إلى إعفاء أصحاب الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة من رسم التسجيل للحصول على البطاقة، وقدره 50 جنيهًا.

وجددت الوزيرة تأكيدها أن الإعاقات التي سيتم تسجيلها في المرحلة الثالثة تتضمن الإعاقة البسيطة وهي مواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، ولكن يمكنه أن يقوم بها دون مساعدة، والإعاقات الحركية البسيطة مثل " شلل بسيط بطرف أو بأطراف متعددة - ضمور العضلات البسيط - تيبس المفاصل- إصابات وتشوهات العمود الفقري - بترأصابع أوسلاميات متعددة بالطرف الواحد – عيوب خلقية – ضعف عام بالأطراف والعضلات الناتج عن قصور وأمراض التمثيل الغذائي – الشلل الدماغي البسيط – خلل بالأعصاب الطرفية "، بالإضافة إلى الإعاقة البصرية " ضعف الأبصار لأقل من 6/18 بالنظارة في العين الأفضل"، والإعاقات السمعية بدءًا من 55 إلى 70 ديسيبل فى الأذن الأفضل بعد استخدام الوسائل المعينة المناسبة".

وأضافت أنه من بين الإعاقات التي تتضمنها المرحلة الثالثة أيضا الإعاقة الذهنية " وجود تأخر ذهني بمعامل ذكاء يتراوح من 69:52 على أحد مقاييس الاختبار المعتمدة "، والإعاقات المتعددة ذات التأثير البسيط على أداء الشخص، فضلًا عن أمراض الدم ذات التأثير البسيط من الآتي:" الثلاسيميا - أنيميا البحر المتوسط - الأنيميا المنجلية – الهيموفيليا".

من الجدير بالذكر أن إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للمرحلة الثالثة تتضمن مرحلتين، الأولي تتمثل في التقييم الطبي وفقًا لنموذج الكشف الطبي المميكن والمعتمد من أحد المستشفيات التابعة لـ" وزارة الصحة والسكان - المستشفيات الجامعية - مستشفيات القوات المسلحة – مستشفيات هيئة الشرطة "، والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة، وذلك من خلال الحجز على موقع وزارة الصحة والسكان، أما المرحلة الثانية فتتمثل في التقييم الوظائفي من قبل مكاتب التأهيل الاجتماعي لتحديد مدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها في تأدية أنشطة الحياة اليومية نتيجة القصور أو الخلل المحدد بالتقييم الطبي.

وتمكن بطاقة الخدمات المتكاملة حاملها من العديد من المميزات منها إمكانية الجمع بين معاشين، والدمج في المدارس والجامعات، فضلا عن التعيين من خلال نسبة الـ5% من عدد العاملين، والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات، والإعفاء من الضرائب، والحصول على سكن حكومي مناسب، بالإضافة إلى الإعفاء الجمركي علي الأجهزة التعويضية، والحصول على الخصومات من وسائل النقل والمواصلات، والتعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية أنه معاق، والكشف المجاني في المستشفيات، والحصول على خصومات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية، ومجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية.