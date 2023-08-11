اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 أغسطس 2023 05:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عاجلة

ضمن حملة "100 يوم صحة"

الصحة: إطلاق حملة مكثفة للتوعية بالكشف المبكر وعلاج الأورام بالإسكندرية

الجمعة، 11 أغسطس 2023 05:11 م
الصحة: إطلاق حملة مكثفة للتوعية بالكشف المبكر وعلاج الأورام بالإسكندرية حملة 100 يوم صحة
كتب: وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنظيم عدد من الفعاليات لرفع الوعي الصحي وتعريف المواطنين بأهمية الفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية بمحافظة الإسكندرية، ضمن فعاليات الحملة الرئاسية "100 يوم صحة". 

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قامت اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، بتنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والعلمية، لتشجيع المواطنين على الاستفادة بخدمات المبادرة، إلى جانب تدريب وتأهيل الفرق الطبية، وذلك في الفترة من 5 إلى 11 أغسطس الجارى. 

وأضاف عبدالغفار أن فرق التواصل المجتمعى قدمت رسائل التوعية لنحو 15 الف مواطن، من خلال عقد الندوات التثقيفية واللقاءات الفردية بالتجمعات والأماكن العامة والمساجد والكنائس، والنوادي ومراكز الشباب ومحطات القطارات في محافظة الإسكندرية، والساحل الشمالى.

وتابع عبدالغفار أن اللجنة نظمت ورش عمل للفرق الطبية في المستشفيات، لتدريب وتأهيل الفريق الطبي على إجراء وتطبيق مختلف الفحوصات للأورام التي تستهدفها المبادرة، حيث تم عقد ورشة عمل عن الكشف المبكر و علاج وتشخيص سرطان البروستاتا بمستشفى رأس التين العام، وورشة عمل عن «الكشف المبكر وعلاج وتشخيص سرطان الرئة» بمستشفى صدر المعمورة، وورشة عمل عن «الكشف المبكر و علاج و تشخيص سرطان عنق الرحم» بمستشفى جمال عبدالناصر للتأمين الصحى، وورشة عمل عن الكشف المبكر وعلاج وتشخيص سرطان القولون بمستشفى القباري.

ونوه عبد الغفار، إلى عقد ندوة للتعريف بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، تم خلالها الاستماع لمقترحات الفرق المشاركة في المبادرة مع توضيح آليات العمل في المبادرة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وذلك بحضور الدكتور إيهاب كمال مستشار الوزير للتعليم الطبي المهني، والدكتورة نيرفانا حسين رئيس قسم الأورام بجامعة حلوان ومقرر اللجنة العلمية للمبادرة، والدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.  

 


الصحه

100 يوم صحه

الاورام السرطانيه

الاسكندريه



الموضوعات المتعلقة

100 يوم صحة الشرقية.. سحب 19 ألفا و216 عينة مياه لفحصها

الجمعة، 11 أغسطس 2023 03:49 م

وزارة العمل تشارك في مبادرة 100 يوم صحة للكشف على عمال المصانع ببورسعيد

الجمعة، 11 أغسطس 2023 02:40 م

وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 18 مليون خدمة مجانية

الجمعة، 11 أغسطس 2023 02:03 م

حملة 100 يوم صحة فى الأقصر تفحص 734 مواطنا بالقرى والنجوع.. صور

الجمعة، 11 أغسطس 2023 07:00 ص

وزارة الصحة تعلن تقديم 16.5 مليون خدمة طبية ضمن حملة 100 يوم صحة

الجمعة، 11 أغسطس 2023 02:30 ص

الصحة تكشف تقديم 18 مليون خدمة طبية مجانية ضمن حملة 100 يوم صحة

الخميس، 10 أغسطس 2023 02:01 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة