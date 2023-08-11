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التعليم العالى: لجان لوضع مقترح عن قواعد قبول الوافدين بمرحلة الدراسات العليا

الجمعة، 11 أغسطس 2023 12:08 م
التعليم العالى: لجان لوضع مقترح عن قواعد قبول الوافدين بمرحلة الدراسات العليا وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
كتب محمد صبحى

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استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبـحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، والقائمين بعمل رؤساء الجامعات، و أعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات للدراسات العليا، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

 

في بداية الاجتماع، قام د.مصطفى رفعت بتكريم عدد من القيادات الجامعية، منهم د.أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، ود.محمد أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، ود.أشرف طارق حافظ  نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق.

   

كما هنأ د.مصطفى رفعت السادة النواب الذين تم تكليفهم بالقيام بأعمال رئيس الجامعة، وهم د.ناصر خميس الجيزاوى القائم بعمل رئيس جامعة بنها، ود.حمدان ربيع المتولي القائم بعمل رئيس جامعة دمياط، ود.أحمد عكاوى عبد العزيز القائم بعمل رئيس جامعة جنوب الوادى، ود.حسان حمدى نعمان القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، ود.غادة فاروق حسن القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، متمنيًا لهم ولجامعاتهم المزيد من التقدم والازدهار.

 

ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الهامة، منها:

تشكيل لجنة لإعداد مقترح متكامل عن قواعد التسجيل بمرحلة الدراسات العليا بالجامعات المصرية.

تشكيل لجنة لدراسة تطوير منظومة قبول وتسجيل الطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا بالجامعات المصرية .

 

واستعرض المجلس تقريرًا عن نموذج الأعمال المناسب للاستثمار في المحتوى الرقمي المتاح على منصة المجلات العلمية المحلية التي يستضيفها بنك المعرفة المصري.

 

أحيط المجلس علمًا بتقرير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، بشأن ما قامت به الجامعات من رفع الأبحاث الخاصة بالتحول للأخضر والتنمية المستدامة.

 

كما أوصى المجلس الجامعات بإعداد بيان عن المواد والمخلفات الخطرة التى يتم استخدامها فى الأبحاث العلمية والتحاليل فى المعامل، وذلك فى ضوء كتاب السيدة الدكتورة وزيرة البيئة، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

 

كما أحيط المجلس علمًا بما قامت به كل من جامعتى المنصورة والمنوفية بشأن النشر العلمي وتحفيز الباحثين فى قطاع العلوم الإنسانية والإجتماعية.


التعليم العالى

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ايمن عاشور

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