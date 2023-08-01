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حصاد الوزارات.. فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات السبت

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات السبت مكاتب التنسيق
إعداد سيد الخلفاوى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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