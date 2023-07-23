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أخبار 24 ساعة.. الكهرباء: برنامج زمنى لتخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية

الأحد، 23 يوليو 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. الكهرباء: برنامج زمنى لتخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية قطع التيار الكهربائى - أرشيفية
إعداد سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم هذه الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
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التعليم تعلن أرقام جلوس الطلبة المتقدمين لمدرسة الضبعة للطاقة النووية بمطروح
 
 الزراعة: مشروع الألبان استهدف 826 مركزا ضمن مبادرة البنك المركزى للقروض
 
الكهرباء: برنامج زمنى يبدأ من منتصف الليل لتخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية
 
الأرصاد تحذر: استمرار درجات الحرارة في الارتفاع الأيام المقبلة
 
زيادة رحلات القطار الخفيف فى ساعات الذروة وتقليل زمن الانتظار من الاثنين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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