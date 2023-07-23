الرئيسية أخبار عاجلة أخبار 24 ساعة.. الكهرباء: برنامج زمنى لتخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية الأحد، 23 يوليو 2023 12:00 ص قطع التيار الكهربائى - أرشيفية إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم هذه الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. - التعليم تعلن أرقام جلوس الطلبة المتقدمين لمدرسة الضبعة للطاقة النووية بمطروح الزراعة: مشروع الألبان استهدف 826 مركزا ضمن مبادرة البنك المركزى للقروض الكهرباء: برنامج زمنى يبدأ من منتصف الليل لتخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية الأرصاد تحذر: استمرار درجات الحرارة في الارتفاع الأيام المقبلة زيادة رحلات القطار الخفيف فى ساعات الذروة وتقليل زمن الانتظار من الاثنين التعليم: استمرار أعمال التصحيح ورصد الدرجات بكنترولات الثانوية العامة شروط التقديم للوظائف الشاغرة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.. التفاصيل تنسيق الجامعات 2023.. 72 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بموقع التنسيق تنسيق الجامعات 2023.. لطلاب الثانوية العامة كل ما تريد معرفته عن قواعد القبول 4 خطوات لازم تعملها عند عودة التيار لحماية منزلك من الحوادث الكهربائية الأجواء الساخنة مكملة لآخر الأسبوع.. أعلى درجات حرارة متوقعة حتى الجمعة التعليم : 828 طالبا بالثانوية العامة يحصلون على درجات الحافز الرياضى أخبار مصر.. التعليم: استمرار أعمال التصحيح ورصد الدرجات بكنترولات الثانوية الصحة: تقديم 182 ألفا و508 خدمات ضمن حملة 100 يوم صحة "أمس" المحسوسة بالقاهرة 39 درجة وأسوان 45.. طقس غد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء الكهرباء تعلن انتهاء أزمة انقطاع التيار منتصف الأسبوع الجارى قطع المياه 3 ساعات بمناطق هضبة الأهرام ومساكن الضباط والمتحف ومساكن الشباب بالرماية الرى: إزالة 36 مخالفة على النيل فى الدقهلية اخبار مصر اخبار مصرية اهم الاخبار اخبار مصر اليوم الموضوعات المتعلقة أخبار × 24 ساعة.. مصر تدين تكرار حالات تمزيق وحرق المصحف الشريف فى السويد السبت، 22 يوليو 2023 12:05 ص أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح الموسم المقبل الجمعة، 21 يوليو 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: تخفيف أحمال الكهرباء بسبب الموجة شديدة الحرارة الخميس، 20 يوليو 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. وزير الصحة: لدينا اكتفاء من الإنتاج المحلى للأدوية بنسبة 95% الأربعاء، 19 يوليو 2023 12:00 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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