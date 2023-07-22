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شروط التقديم للوظائف الشاغرة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.. التفاصيل

السبت، 22 يوليو 2023 11:12 ص
شروط التقديم للوظائف الشاغرة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.. التفاصيل إعلان صندوق مكافحة الإدمان
كتب ــ مدحت وهبة

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يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي فى تلقى طلبات عن حاجته لشغل عدد 280 وظيفة بنظام عقود العمل محددة المدة مع إحدى المؤسسات الأهلية بمراكز العزيمة لعلاج الإدمان الجديدة وذلك بالمحافظات الآتية "الشرقية – دمياط – سوهاج – أسوان " حتى يوم 10 أغسطس المقبل .
 
ونشر موقع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الوظائف المتاحة وشروط كل وظيفة وطريقة التقديم  
‏http://drugcontrol.org.eg/AdsPapers/Details/2
 
ويتم التقديم وإرسال السيرة الذاتية للراغبين فى التقدم للوظائف  على : http://www.drugcontrol.org.eg/WorkAds/Create أو على البريد الإلكتروني التالى: (drugcontrol1@drugcontrol.org.eg).
 
يتم إرسال السيرة الذاتية موضح بها الوظيفة المتقدم إليها بنسخة PDF باللغة العربية فقط، وسيتم الاتصال لمستوفي الشروط لتحديد موعد المقابلة الشخصية ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية وفى حالة التساوي الأولوية للأعلى تقديراً وأن آخر موعد للتقديم يوم 10/8/2023.
 
 
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