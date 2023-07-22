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الزراعة: مشروع الألبان استهدف 826 مركزا ضمن مبادرة البنك المركزى للقروض

السبت، 22 يوليو 2023 08:03 م
الزراعة: مشروع الألبان استهدف 826 مركزا ضمن مبادرة البنك المركزى للقروض وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت أسماء نصار

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قال أحمد ابراهيم المستشار الإعلامي لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مشروع تطوير الألبان استهدف 826 مركز تجميع ألبان وإدراجها ضمن مبادرة البنك المركزي للقروض الميسرة لتحسين جودة الألبان وتأهيلها للتصدير، وذلك أيضاً ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة.
 
وأضاف، أن أهمية هذا المشروع في مساعدة منتجى الألبان على تصريف إنتاجهم من اللبن بسعر يعود عليهم بالربح مما يشجعهم على زيادة إنتاجهم من اللبن سواء بزيادة ما يمتلكوه من الماشية أو تحسين نسلها لزيادة إدرارها للبن وهذا يؤدى لزيادة الدخل، فضلاً عن ان تلك المراكز تؤدي خدمة لمصانع الألبان لتجميع اللبن لها وإعداده بكيفية تصل معها إلى مصانعها فى حالة جيدة وبهذا تحصل مصانع الألبان على كفايتها من اللبن، كما تعمل هذه المراكز على تحسين صفات اللبن بتصفيته وترشيحه وتبريده فلا ترتفع حموضته كثيرا حتى يصل إلى المصانع، وتوفير وقت المنتج وتسهيل التعامل بين المنتجين والمصانع لاقلال نفقات النقل، كذلك يتم إجراء الاختبارات علي اللبن لتقدير نسبة الدهن به ومدى نظافتة لتقدير سعر اللبن الصالح ما يدفع المنتج إلى تحسين صفات ناتجه وعدم غشه، كما يتم توحيد صفات اللبن الوارد من المركز إلى المصانع.
 
الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة تنفذ من خلال هيئاتها ومعاهدها البحثية المتخصصة العديد من الاجراءات الداعمة لتنمية الثروة الحيوانية وحمايتها أهمها الرصد والمتابعة للحالة الصحية للثروة الحيوانية في مصر ومراقبة الحدود والموانئ لمنع تسرب عترات جديدة و محاصرة البؤر المرضية التي يتم إكتشافها قبل إنتشارها والتشخيص السريع والمبكر للأمراض المعدية والوبائية والعابرة للحدود بأحدث التقنيات بالمعامل المعتمدة دولياً والرقابة علي خامات وإضافات الأعلاف المستوردة و المنتجة محلياً و كذلك وضع مواصفاتها القياسية بما يتماشى مع المعايير الدولية والرقابة على المستحضرات البيطرية واللقاحات المنتجة محلياً أو المستوردة و تطبيق نظم الجودة والأمان الحيوي بالمعامل وفي سلاسل الإنتاج.

الزراعة

الالبان

انتاج الالبان

تجميع الالبان



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