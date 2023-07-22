الكهرباء: برنامج زمنى يبدأ من منتصف الليل لتخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية

كتبت رحمة رمضان

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه سيتم تطبيق برنامج ل تخفيف الاحمال بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية سيتم البدء فى تطبيقه بدأ من منتصف الليل اليوم لبدء فصل التيار مع مراعاة أن يتم البدء فى الفصل بمدة زمنية 10دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها وألا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار.

وناشدت الشركة القابضة لكهرباء مصر فى بيان لها اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، المواطنين عدم استخدام المصاعد خلال التوقيت الذى حددته شركات توزيع الكهرباء لفصل التيار حال الحاجة إليه والمقرر العمل بتوقيتات الفصل الجديدة اعتبارا من منتصف الليلة الساعة 12 ليلا السبت الموافق 22يوليو.

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أكد أنه من المتوقع انتهاء أزمة تخفيف الاحمال على الشبكة من خلال قطع التيار الكهربائي على المشتركين نتيجة نقص الوقود ، منتصف الأسبوع الجارى لتعود معها الشبكة القومية للكهرباء لطبيعتها.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أزمة الانقطاعات التى تشهدها البلاد حاليا ناتجة عن نقص الوقود المستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية ، كاشفا أن الشبكة القومية للكهرباء قادرة على توليد حتى 48 الف ميجا وات فى حين ان استهلاك المواطنين لا يتعدى الـ 36 ألف ميجا وات.

وتابع حمزة أنه لا يوجد أى مشاكل في الشبكة الكهربائية خاصة وأن شبكة نقل الكهرباء فى مصر تعتبر حاليا من اقوى الشبكات بالعالم ، مضيفا أن هناك إقبال كبير المستثمرين من مختلف أنحاء العالم العالم للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في مصر بسبب قوة شبكة الكهرباء و التطوير الذى تم بالشبكة.