الكهرباء تعلن انتهاء أزمة انقطاع التيار منتصف الأسبوع الجارى

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه من المتوقع انتهاء أزمة تخفيف الأحمال على الشبكة من خلال قطع التيار الكهربائي على المشتركين نتيجة نقص الوقود، منتصف الأسبوع الجارى لتعود معها الشبكة القومية للكهرباء لطبيعتها.



وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن أزمة الانقطاعات التى تشهدها البلاد حاليا ناتجة عن نقص الوقود المستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية، كاشفا أن الشبكة القومية للكهرباء قادرة على توليد حتى 48 ألف ميجا وات فى حين أن استهلاك المواطنين لا يتعدى الـ36 ألف ميجا وات.



وتابع حمزة أنه لا يوجد أى مشاكل في الشبكة الكهربائية خاصة وأن شبكة نقل الكهرباء فى مصر تعتبر حاليا من أقوى الشبكات بالعالم، مضيفا أن هناك إقبالا كبيرا للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم العالم للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في مصر بسبب قوة شبكة الكهرباء والتطوير الذى تم بها.



ويرى حمزة أن ترشيد الاستهلاك أمر ضروري وحتمى خلال هذه الأيام للمساهمة فى تقليل ساعات الانقطاعات الناتجة عن تخفيف الأحمال بسبب نقص الوقود، مؤكدا أنه من المتوقع أن هناك انخفاضا في الأحمال نتيجة الإجازة الرسمية التى بدأت الخميس الماضي وتنتهى اليوم الأحد.