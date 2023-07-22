الأجواء الساخنة مكملة لآخر الأسبوع.. أعلى درجات حرارة متوقعة حتى الجمعة

كتب محمود راغب

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، استمرار الموجة شديدة الحرارة التى تضرب البلاد حتى نهاية هذا الأسبوع مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على كافة الأنحاء .

وأشارت خريطة التنبؤات إلى أن أعلى درجات حرارة متوقع تسجيلها هذا الأسبوع على القاهرة العظمى 37 درجة والمحسوسة 40 ، وبالنسبة لجنوب الصعيد فأعلى درجات حرارة متوقع تسجيلها 45 درجة عظمى والمحسوسة 46 درجة .

و يشهد اليوم السبت، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس مائل للحرارة رطب الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء ، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء و جنوب الصعيد ، حار رطب على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح محدود على بعض المناطق ، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت : القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 29 درجة .

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.