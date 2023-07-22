الأرصاد تحذر: استمرار درجات الحرارة في الارتفاع الأيام المقبلة

محمد شرقاوى

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انسكار الموجة الحارة، موضحة أن الأسبوع الحالي ستستمر درجات الحرارة في الارتفاع، بجانب ارتفاع نسب الرطوبة، مما يجعل المواطنين يشعرون بارتفاع درجات الحرارة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الكتل الهوائية القادمة من المرتفع الجوي عبر شبه الجزيرة العربية هي السبب الرئيسي لارتفاع درجات الحرارة، كما أن مرور هذه الكتل عبر البحر الأحمر قلل من سخونتها وقل درجات الحرارة.

وتابعت: درجات الحرارة في بعض مناطق الخليج بلغت 55 درجة مئوية، وفي الولايات المتحدة بلغت 56 درجة مئوية، وسجلت في دول المغرب العربي لـ50 درجة.

وأضاف، مساء اليوم السبت، أن فترات الليل تشهد ارتفاعا في نسب الرطوبة، مما يشعر المواطنين بارتفاع درجات الحرارة، لذا يجب التواجد بالقرب من أماكن التهوية، والتكييف مع هذه الموجات خلال السنوات المقبلة.

وأوضحت منار غانم، أن متوسط درجات الحرارة في القاهرة تترواح ما بين 35: 38 في الظل تزيد من درجتين إلى 4 درجات في أماكن المباشرة التي تتعرض لأشعة الشمس، مشيرة إلى أن أعلى درجة حرارة تسجلها مصر ستكون في الأقصر وأسوان قد تصل إلى 46 درجة مئوية.

وأكملت: لابد من استخدام غطاء للحماية من ارتفاع درجات الحرارة، موضحة أن هذه بداية انخفاض درجات الحرارة ستكون مطلع الأسبوع المقبل، أو بداية شهر أغسطس، كما أن درجة الحرارة في وقت الذروة تصل إلى 45 درجة ويجب عدم التعرض لأشعة الشمس في هذا التوقيت.

وأشارت منار غانم ، إلى أنه تم تسجيل درجات حرارة غير مسبوقة لسطح الكرة الأرضية تصل إلى 17 درجة، ويعد يوليو الأسخن في درجات الحرارة بسبب التغيرات المناخية.