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التعليم : 828 طالبا بالثانوية العامة يحصلون على درجات الحافز الرياضى

السبت، 22 يوليو 2023 12:52 م
التعليم : 828 طالبا بالثانوية العامة يحصلون على درجات الحافز الرياضى الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن اعداد كشوف الطلاب المستحقين لدرجات الحافز الرياضي لعام ٢٠٢٣، تمهيدا لإرسالها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومكتب تنسيق القبول بالجامعات لإضافتها لنتيجة الطلاب.
 
وأوضحت الوزارة أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة الحاصلين على الحافز الرياضي لتفوقهم الرياضي هذا العام يبلغ ٨٢٨ طالبا، حيث أن إجمالى الحاصلين من الطلاب على الحافز الرياضى فى الألعاب الفردية يبلغ  ٤٢٤، بعدد ٢٤٣ للبنين وعدد ١٨١ للبنات.
 
وبالنسبة للألعاب الجماعية فإن إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على الحافز الرياضى يبلغ ٤٠٤، بعدد ٢١٥ للبنين، و١٨٩ للبنات.
 
وأشارت الوزارة إلى أن الألعاب التى ينطبق عليها حافز التفوق الرياضي ببطولات الجمهورية، بالنسبة للألعاب الفردية هى السباحة، والجمباز الفنى، والسلاح، وتنس الطاولة، والتنس الأرضي، والدراجات، والغطس، والكاراتيه، والتايكوندو، وألعاب القوى، والجودو، والملاكمة، والمصارعة أما الألعاب الجماعية تتمثل فى، كرة السلة، وكرة القدم، وكرة اليد، وكرة الطائرة.
 
وأضافت الوزارة أن درجات الحافز الرياضي تضاف إلى المجموع الكلي بنتيجة الثانوية العامة طبقا للبطولات أو الدورات ومستويات التفوق الرياضي.
 
 
 

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجه الثانويه العامه

الثانوية العامة 2023

الثانويه العامه 2023

اعلان نتيجة الثانوية العامة

اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة

متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023

طلاب الثانوية العامة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد ظهور نتيجه الثانويه العامه 2023

درجات الحافز الرياضى بالثانوية العامة

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