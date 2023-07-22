أخبار مصر.. التعليم: استمرار أعمال التصحيح ورصد الدرجات بكنترولات الثانوية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها استمرار أعمال التصحيح ورصد الدرجات بكنترولات الثانوية العامة، موضحة أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 سيكون فى المواعيد التى تم إعلانها سابقا.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

المالية: 529.7 مليار جنيه مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية بالموازنة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الوزارة فى موازنة العام المالي الحالى 2023/ 2024 على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين، بقدر الإمكان، حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 48.8% عن العام المالي الماضي.

التعليم: استمرار أعمال التصحيح ورصد الدرجات بكنترولات الثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استمرار أعمال التصحيح ورصد الدرجات بكنترولات الثانوية العامة ، موضحة أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 سيكون فى المواعيد التى تم إعلانها سابقا من قبل الوزير الدكتور رضا حجازى بداية أغسطس المقبل، مشددة على أن التصحيح لم ينتهى فى بعض من المواد الدراسية الأساسية، مشددة على أن الوزارة لا ترغب فى استعجال فريق التصحيح الإلكترونى أو المصححين المكلفين بتقدير الأسئلة المقالية حتى تتم الأمور بدقة وجودة دون مشكلات. وزير الإسكان يتابع معدلات تنفيذ وحدات "سكن كل المصريين" بمدينة قنا الجديدة تابع الدكتورعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز بوحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمدينة قنا الجديدة. الكهرباء: نتوقع انتهاء أزمة الانقطاعات الإثنين المقبل وعودة الشبكة لطبيعتها كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أنه من المتوقع انتهاء أزمة تخفيف الأحمال على الشبكة من خلال قطع التيار الكهربائي على المشتركين نتيجة نقص الوقود ، الإثنين المقبل لتعود معها الشبكة القومية للكهرباء لطبيعتها. خبير بالصحة العالمية يحذر: ارتفاع حالات حمى الضنك بالعالم ولا يوجد علاج حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع حالات الإصابة بحمى الضنك، فى جميع أنحاء العالم، بسبب الاحتباس الحرارى الذى يتميز بارتفاع متوسط درجات الحرارة وهطول الأمطار وفترات أطول من الجفاف.

طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 43

يشهد اليوم السبت، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة رطب الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء و جنوب الصعيد ، حار رطب على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 29 درجة .