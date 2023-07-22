التعليم: استمرار أعمال التصحيح ورصد الدرجات بكنترولات الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استمرار أعمال التصحيح ورصد الدرجات بكنترولات الثانوية العامة ، موضحة أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 سيكون فى المواعيد التى تم إعلانها سابقا من قبل الوزير الدكتور رضا حجازى بداية أغسطس المقبل، مشددة على أن التصحيح لم ينتهى فى بعض من المواد الدراسية الأساسية، مشددة على أن الوزارة لا ترغب فى استعجال فريق التصحيح الإلكترونى أو المصححين المكلفين بتقدير الأسئلة المقالية حتى تتم الأمور بدقة وجودة دون مشكلات.

ويتيح موقع اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2023 على الموقع فور اعتمادها، وستتاح نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور التسجيل فى خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة، حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر اليوم السابع للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها وإعلانها.

ومن المقرر إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الأيام المقبلة نتيجة الثانوية العامة، في مؤتمر صحفى يعقد بديوان وزارة التربية والتعليم، ومن المقرر أن تستعرض الوزارة نسب النجاح فى الثانوية العامة ومؤشرات المجاميع.

ويوفر اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة للطلاب وأولياء الأمور برقم الجلوس حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر موقع اليوم السابع للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها وإعلانها.

وتعلن نتيجة الثانوية العامة 2023، إلكترونيا على موقع اليوم السابع، حيث يتاح للطالب معرفة النتيجة فى جميع المواد بجانب المجموع الكلى من خلال رقم الجلوس