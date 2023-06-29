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أخبار × 24 ساعة.. إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 فى الأسبوع الأول من يوليو

الخميس، 29 يونيو 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 فى الأسبوع الأول من يوليو وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية من بينها:

1 يوليو آخر موعد.. اعرف شروط التقدم لشغل الوظائف الشاغرة بالأعلى للجامعات
تعرف على موعد امتحانات الدور الثانى بالقاهرة لصفوف النقل والثانوى العام
نصائح من الزراعة لمربى الثروة الحيوانية والداجنة لمواجهة ارتفاع الحرارة
نقيب التمريض: إدراج تخصص "القبالة" فى المناهج التعليمية لكليات التمريض
«100 يوم صحة» تقدم 89 ألف خدمة ضمن المبادرات الرئاسية بجميع المحافظات
وزير الداخلية مهنئا الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو: جسدت قدرة المصريين على صنع التاريخ
التعليم: إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 فى الأسبوع الأول من يوليو المقبل
انتظام حركة القطارات على الوجهين البحرى والقبلى بأول أيام عيد الأضحى
التعليم العالى: المستشفيات الجامعية زادت من 88 إلى 120 مستشفى خلال 9 سنوات
وزير المالية: طرح 50 مليون جنيه من «الفكة» بمناسبة عيد الأضحى المبارك
وزارة الصحة: تليفونات البعثة الطبية للحج مستمرة فى العمل حتى عودة آخر حاج

 

 

 


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