أخبار × 24 ساعة.. إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 فى الأسبوع الأول من يوليو

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية من بينها:
1 يوليو آخر موعد.. اعرف شروط التقدم لشغل الوظائف الشاغرة بالأعلى للجامعات
تعرف على موعد امتحانات الدور الثانى بالقاهرة لصفوف النقل والثانوى العام
نصائح من الزراعة لمربى الثروة الحيوانية والداجنة لمواجهة ارتفاع الحرارة
نقيب التمريض: إدراج تخصص "القبالة" فى المناهج التعليمية لكليات التمريض
«100 يوم صحة» تقدم 89 ألف خدمة ضمن المبادرات الرئاسية بجميع المحافظات
دعاء ذبح الاضحية.. اللهم منك وإليك إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين
وزير الداخلية مهنئا الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو: جسدت قدرة المصريين على صنع التاريخ
التعليم: إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 فى الأسبوع الأول من يوليو المقبل
انتظام حركة القطارات على الوجهين البحرى والقبلى بأول أيام عيد الأضحى
التعليم العالى: المستشفيات الجامعية زادت من 88 إلى 120 مستشفى خلال 9 سنوات
وزير المالية: طرح 50 مليون جنيه من «الفكة» بمناسبة عيد الأضحى المبارك
وزارة الصحة: تليفونات البعثة الطبية للحج مستمرة فى العمل حتى عودة آخر حاج
تعرف على طرق مكافحة حشائش السعد
انتظام حركة تشغيل المترو والقطار الخفيف LRT فى أول أيام عيد الأضحى
10 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مصر تشهد طفرة كبيرة فى قطاع المستشفيات الجامعية
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