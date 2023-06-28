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تعرف على موعد امتحانات الدور الثانى بالقاهرة لصفوف النقل والثانوى العام

الأربعاء، 28 يونيو 2023 08:00 م
تعرف على موعد امتحانات الدور الثانى بالقاهرة لصفوف النقل والثانوى العام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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تبدأ امتحانات الدور الثانى بمحافظة القاهرة 15 يوليو، حيث يؤدى طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى (وما يعادله) الإمتحانات خلال الفترة من السبت الموافق 2023/7/15 حتى السبت الموافق 2023/7/22
 
طلاب النقل الإعدادي العام والرياضى (وما يعادله ) خلال الفترة من السبت الموافق 15-7-2023 حتى السبت الموافق 22-7-2023
 
النقل الإعدادى المهنى ( وما يعادله) خلال الفترة من الإثنين 24-7-2023   حتى الإثنين 1-8-2023.
 
النقل الثانوى العام وما يعادله خلال الفترة من السبت الموافق 15-7-2023 حتى الإثنين 1-8-2023.
 
النقل الثانوى الفنى وما يعادله السبت 15-7-2023  حتى الإثنين الموافق 1-8-2023 .
 
الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم وضعاف السمع والمكفوفين والمهنية والرياضية خلال الفترة من الإثنين 24-7-2023  حتى الإثنين الموافق 1-8-2023
 

محافظ القاهرة

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