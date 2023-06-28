بحيرة حديقة الأزهر وأسماكها الملونة مصدر جذب للزوار خلال عيد الأضحى.. صور

كتب محمود راغب

تعتبر بحيرة حديقة الأزهر واحدة من أجمل المناظر البديعة التى تزين الحديقة وتعتبر مصدر جذب لعدد كبير من المواطنين باحتفالات عيد الأضحى المبارك، للاستمتاع بالمساحات الخضراء وسط البحيرة الساحرة الخلابة، والتى تعتبر فرصة أمامهم لالتقاط الصور التذكارية.

ويجذب زوار حديقة الأزهر باحتفالات عيد الأضحى المبارك، الأسماك الملونة والكبيرة الحجم التى تزين بحيرة حديقة الأزهر وتمثل مصدر جذب للأطفال والكبار.

وفتحت حديقة الأزهر بمحافظة القاهرة أبوابها لاستقبال المواطنين فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث خصصت الحديقة عدد من منافذ بيع التذاكر وسط إجراءات أمنية على بوابات الحديقة من تفتيش الحقائب قبل الدخول.

وتعتبر حديقة الأزهر واحدة من أجمل الأماكن التى يمكنك زيارتها فى قاهرة المعز، حيث تكتسب تميزها من وجودها وسط العديد من المناظر التاريخية، حيث تطل على قلعة صلاح الدين الأيوبى، وعلى منطقة الدرب الأحمر، والعديد من الأحياء المصرية القديمة التى تحمل فى تفاصيلها أصالة التاريخ والطابع المصرى الفريد.

فلا تعتبر حديقة الأزهر مجرد حديقة عامة بها خدمات مميزة، بل إن بها العديد من المناظر التى جعلتها أبرز الأماكن التى يقصدها الشباب لتسجيل لحظات خاصة من حياتهم بفوتوسيشن الزفاف، فبذلك المشهد المطل على القلعة بألوانها المميزة، والبحيرة التى تتوسطها جعلها من أفضل الحدائق التى يمكنك التنزه فيها بوسط القاهرة.



بحيرة حديقة الأزهر وأسماكها الملونة



بحيرة حديقة الأزهر وأسماكها الملونة

بحيرة حديقة الأزهر وأسماكها الملونة

بحيرة حديقة الأزهر وأسماكها الملونة



بحيرة حديقة الأزهر وأسماكها الملونة



حديقة الأزهر

واستعدت حدائق القاهرة لاستقبال زوارها في عيد الأضحى المبارك، من خلال التأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية الموجودة بها، وكذلك مراجعة المسطحات الخضراء وصيانتها، ومنافذ المطاعم والكافتريات بالحدائق.

وفى السياق أكد اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة، أنه تم إيقاف إجازات جميع العاملين خلال أيام العيد، كما تم التأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية وتم دعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد والتأكد من تواجد كافة معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة لسرعة إسعاف ونجدة أي مصاب .

وأكد رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة أنه سيتم توزيع أكياس بلاستيك علي المواطنين لعدم إلقاء المخلفات علي المسطحات الخضراء وطرق وممرات الحدائق للحفاظ على مظهرها الحضارى أمام الرواد .

كما تم إعداد برامج ترفيهية للأطفال منها فقرات الدي جي والأراجوز وقطار الطفطف، بعدة حدائق على رأسها الحديقة الدولية، كما تم تجهيز حديقة الحيوان المصغرة بالحديقة الدولية استعدادا لاستقبال الأطفال وكذلك مدينتى الألعاب الترفيهية بالحديقة والألعاب المائية.