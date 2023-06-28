وزارة الصحة: تليفونات البعثة الطبية للحج مستمرة فى العمل حتى عودة آخر حاج

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن أرقام هواتف البعثة الطبية للحج مستمرة فى العمل حتى عودة آخر حاج من الأراضى المقدسة، بهدف تسهيل تواصل الحجاج المصريين مع البعثة الطبية في السعودية، بحيث يكون التواصل في مكة المكرمة من خلال الرقمين:

9660545027145+

9660545053928+

وفي المدينة المنورة:

9660540341747+

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن عيادات البعثة تعمل يوميًا على مدار الـ24 ساعة، لمتابعة الحالة الصحية للحجاج المصريين وتقديم الخدمات الطبية، وتوفير الأدوية اللازمة، وذلك بعد وضع اللافتات واللوحات الإرشادية للتعريف بأماكن تمركز العيادات بالفنادق، وكيفية التواصل معها.

ولفتت الوزارة إلى أن البعثة الطبية تستهدف توعية الحجاج خلال موسم الحج من خلال الصفحات الرسمية للوزارة فى جميع وسائل التواصل الاجتماعى، كما يقدم الحجر الصحى بالمطار التوعية بالإجراءات الوقائية، ويقوم بتوزيع المطويات التى تتضمن التعريف بالغذاء الصحى، وكيفية الوقاية والتعامل مع حالات الإجهاد الحرارى، كما يتم عرض الأفلام التوعوية بشاشات العرض فى مطار القاهرة.