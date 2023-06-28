اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 يونيو 2023 08:57 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة الصحة: تليفونات البعثة الطبية للحج مستمرة فى العمل حتى عودة آخر حاج

الأربعاء، 28 يونيو 2023 07:30 ص
وزارة الصحة: تليفونات البعثة الطبية للحج مستمرة فى العمل حتى عودة آخر حاج وقفة عرفات
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الصحة والسكان إن أرقام هواتف البعثة الطبية للحج مستمرة فى العمل حتى عودة آخر حاج من الأراضى المقدسة، بهدف تسهيل تواصل الحجاج المصريين مع البعثة الطبية في السعودية، بحيث يكون التواصل في مكة المكرمة من خلال الرقمين: 

9660545027145+

9660545053928+

وفي المدينة المنورة: 

9660540341747+

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن عيادات البعثة تعمل يوميًا على مدار الـ24 ساعة، لمتابعة الحالة الصحية للحجاج المصريين وتقديم الخدمات الطبية، وتوفير الأدوية اللازمة، وذلك بعد وضع اللافتات واللوحات الإرشادية للتعريف بأماكن تمركز العيادات بالفنادق، وكيفية التواصل معها.

ولفتت الوزارة إلى أن البعثة الطبية تستهدف توعية الحجاج خلال موسم الحج من خلال الصفحات الرسمية للوزارة فى جميع وسائل التواصل الاجتماعى، كما يقدم الحجر الصحى بالمطار التوعية بالإجراءات الوقائية، ويقوم بتوزيع المطويات التى تتضمن التعريف بالغذاء الصحى، وكيفية الوقاية والتعامل مع حالات الإجهاد الحرارى، كما يتم عرض الأفلام التوعوية بشاشات العرض فى مطار القاهرة.


الصحة

البعثة الطبية

الحجر الصحى

اليوم السابع بلس

الحج

بعثات الحجاج



الموضوعات المتعلقة

التضامن: بعثة طبية مصرية كاملة تقدم الخدمات للحجاج المصريين على مدار 24 ساعة

الإثنين، 26 يونيو 2023 09:47 م

10 خدمات من الداخلية للحجاج.. منظومة الكترونية وفنادق قريبة من الحرمين.. بعثة طبية ودينية لمرافقة الحجيج.. وسائل مواصلات حديثة لتفويج ضيوف الرحمن للأراضى المقدسة والاهتمام بالحالات الإنسانية

الجمعة، 23 يونيو 2023 05:00 م

نائب رئيس البعثة الطبية للحج: 23 عيادة مجهزة على أعلى مستوى لخدمة الحجاج

الأربعاء، 21 يونيو 2023 11:53 م

الصحة تكشف تفاصيل تشغيل عيادات البعثة الطبية للحج.. تخصيص 11 عيادة طبية بمكة المكرمة والمدينة المنورة لتقديم خدمات الكشف والعلاج للحجاج المصريين.. و3 أرقام هاتفية لتسهيل تواصل الحجاج مع البعثة بالأراضي المقدسة

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 07:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة