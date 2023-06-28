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وزير الداخلية مهنئا الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو: جسدت قدرة المصريين على صنع التاريخ

الأربعاء، 28 يونيو 2023 01:26 م
وزير الداخلية مهنئا الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو: جسدت قدرة المصريين على صنع التاريخ اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضى

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بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية" - بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
 
جاء بالتهنئة: فى ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان عظيم الذكريات، وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، يُسعدنى أن أتقدم وهيئة الشرطة لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة راجياً المولى عز وجل أن يُكلل مسيرتكم بالتوفيق والسداد.
 
وتابع: "سيادة الرئيس.. جسدت ملحمة ثورة 30 يونيو قدرة المصريين على صنع التاريخ والتعبير عن إرادة شعبية سعت نحو التخلص من دعاوى التفرقة .. والإنطلاق نحو ترسيخ ثوابت الهوية المصرية .. ليسطر التاريخ أزهى مراحل النضال الوطنى فى البناء والتنمية والإزدهار .. ويشهد العالم بأسره على تكاتف المجتمع المصرى العظيم ومؤسساته.. خلف قيادتكم الوطنية الحكيمة تجسيداً لكفاح شعب أبى .. وإنتصاراً لقيم الكرامة والعزة حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق والخير خطاكم إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير وكل عام وسيادتكم بخير".

الداخلية

٣٠ يونيو

اخبار الداخلية

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