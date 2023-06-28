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انتظام حركة القطارات على الوجهين البحرى والقبلى بأول أيام عيد الأضحى

الأربعاء، 28 يونيو 2023 12:50 م
انتظام حركة القطارات على الوجهين البحرى والقبلى بأول أيام عيد الأضحى انتظام حركة القطارات
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر انتظام جداول تشغيل رحلات قطارات السكك الحديدية البالغة 868 رحلة يومياً وانتظام مواعيد قيامها، بالتزامن مع اول أيام عيد الأضحى المبارك مع المتابعة الدورية والمستمرة لحركة القطارات على جميع الخطوط من رئيس وقيادات الهيئة على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات ومن خلال تواجد قيادات الهيئة بالمحطات المختلفة وذلك لاتخاذ كافة السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلي والبحري بالإضافة إلى استمرار تلقي استفسارات الجماهير على الخط الساخن 15047 وعلى رقم خدمة العملاء 01274422925، وعبر مكاتب خدمة العملاء المنتشرة في المحطات.
 
وكانت الهيئة أعلنت عن تشغيل 176 قطارا إضافيا بإجمالي 115904 مقعد علاوة علي القطارات الحالية خلال الفترة من 22/6/2023 إلى 8/7/2023 خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وذلك تيسيراً على جمهور الركاب وراحتهم.
 
كما قامت الهيئة بزيادة شبابيك التذاكر، وتشديد الرقابة عليها ، داخل صالات الحجز، بالإضافة إلى استمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة له، وكذلك المحافظة على نظافة جميع القطارات ودورات المياه وتطهيرها على الخطوط.
 
انتظام حركة القطارات على الوجهين البحري والقبلي (1)
انتظام حركة القطارات على الوجهين البحري والقبلي
 

انتظام حركة القطارات على الوجهين البحري والقبلي (2)
انتظام حركة القطارات على الوجهين البحري والقبلي
 

 

انتظام حركة القطارات على الوجهين البحري والقبلي (5)
انتظام حركة القطارات على الوجهين البحري والقبلي
 

 

انتظام حركة القطارات على الوجهين البحري والقبلي (7)
انتظام حركة القطارات على الوجهين البحري والقبلي
 

 


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