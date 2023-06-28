التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد بالقطاعات والعمل على راحة المواطنين فى العيد

وخلال الاتصالات الهاتفية حرص وزير التنمية المحلية علي تقديم التهنئة للمحافظين والعاملين بالإدارة المحلية بالمحافظات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وذكري ثورة 30 يونيو المجيدة ، معرباً عن تمنياته بأن يعيد المولى عز وجل هذه الأيام المباركة على الشعب المصري والقيادة السياسية بالخير واليُمن والبركات.

ووجه اللواء هشام آمنة علي أهمية تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية خلال فترة العيد ؛ للتأكد من توافر السلع الرئيسية وصلاحيتها ، وكذا المتابعة الدورية للأسواق، والإشراف الكامل على المجازر، وتوفير الأطقم اللازمة لتشغيلها، ومنع ذبح الأضاحي خارجها.

كما وجه وزير التنمية المحلية بتفعيل غرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظات للعمل على مدار الساعة خلال أيام عيد الأضحي لمواجهة أي أحداث طارئة والتواصل مباشرة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة كافة تطورات الوضع في المحافظات والتنسيق والتواصل مع غرفة عمليات مجلس الوزراء للتعامل مع الأحداث الطارئة أولًا بأول لسرعة إتخاذ الاجراءات اللازمة في حالة الطوارئ.

وشدد اللواء هشام آمنة علي ضرورة التواجد الميدانى للقيادات التنفيذية بالمحافظات خاصة القطاعات الخدمية ومراعاة تواجد أطقم ومجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عال من الكفاءة على مدار اليوم طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك بالمرافق الخدمية لسرعة الاستجابة لمشكلات وشكاوي المواطنين .

وأكد وزير التنمية المحلية علي أهمية قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعامل بكل حزم مع أي محاولات لاستغلال أجازة العيد والقيام بتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك وأراضي الدولة أو البناء المخالف وتفعيل وحدات التغيرات المكانية لرصد أي متغيرات غير قانونية والتعامل الفوري معها وإزالتها علي الفور تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير .

كما وجه اللواء هشام آمنة بالتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وباقي الجهات الخدمية المعنية لتحقيق الانضباط في الشارع خلال أجازة العيد لعدم تعكير صفو المواطنين وفرحتهم بالعيد والعمل علي راحتهم وتحقيق السيولة المرورية والتصدي لأي مخالفات أو اشغالات فالشوارع الرئيسية والفرعية .

وطالب وزير التنمية المحلية السادة المحافظين بضرورة قيام القيادات المحلية بجولات ميدانية علي مدار اليوم وطوال أجازة العيد للرقابة على المتنزهات العامة كما وجه " آمنة " بأهمية تكثيف حملات النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول للحفاظ على صحة المواطنين خاصة في الأماكن التي تشهد زحاماً خلال أيام العيد.