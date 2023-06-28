10 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مصر تشهد طفرة كبيرة فى قطاع المستشفيات الجامعية

أ.ش.أ

شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال العشر سنوات الماضية العديد من الإنجازات المتميزة في مختلف القطاعات والميادين، ولعل من أهمها قطاع "المستشفيات الجامعية"، وأعمال التطوير التى شهدتها تلك المستشفيات، والتى تمت على قدم وساق وفق الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية، وفى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تسريع وتيرة ما يتم بذله من جهود لتطوير منظومة الصحة في مصر، وتطوير القدرات المادية والبشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي بما يساهم في تحسين الخدمة الطبية المقدمة إلى المواطنين، والارتقاء بمستوي الرعاية الصحية التي يتلقونها.

وفي الإطار، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور أن المستشفيات الجامعية تقوم بدور رائد على مستوى التعليم الطبي واكتساب الخبرة العملية، فضلًا عن مساهمتها بالتعاون مع وزارة الصحة فى تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، لافتًا إلى دورها البارز والمهني فى الجراحات المُعقدة التى تستفيد بخبرات أساتذة الجامعات فى التخصصات الطبية المختلفة، موضحًا مساهمة المستشفيات الجامعية فى العديد من المبادرات الرئاسية كالمبادرة الخاصة بإنهاء قوائم الانتطار، حيث شهدت تلك المستشفيات إجراء العديد من العمليات الجراحية الدقيقة.

وأشار الوزير إلى أن عدد المستشفيات الجامعية شهد تطورا كبيرًا، حيث بلغ عددها 88 مستشفى سنة 2014، بينما وصل إلى 120 سنة 2023، بزيادة قدرها 32 مستشفى، بتكلفة 19.5 مليار جنيه.

ولفت إلى أن المستشفيات الجامعية شاركت في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنهاء قوائم انتظار العمليات الحرجة والتدخلات الجراحية العاجلة، مضيفًا أن وزارة التعليم العالي، ممثلة في المستشفيات الجامعية، كانت دائمًا في مقدمة الجهات المشاركة في المشروعات القومية التي تطلقها الدولة المصرية، ومنها مشروع التأمين الصحي الشامل.

وأكد عاشور الدور الفاعل للمستشفيات الجامعية في تنفيذ المبادرات الرئاسية مثل: 100 مليون صحة - القضاء على فيروس سي والأمراض الغير سارية - صحة المرأة - إنهاء قوائم الانتظار - مبادرة (قدم صحيح)، وذلك ضمن بروتوكول التعاون المُشترك بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومؤسسة (صُناع الخير) للتنمية - مبادرة "حياة كريمة"، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة بكافة مستوياتها التعليمية، والمجتمعية، والصحية، والاقتصادية، مشيرًا إلى تعاون الجامعات مع هذه المبادرة في إطلاق قوافل شاملة للمراكز والقرى التابعة لها بالمحافظات الواقعة في نطاقها الجغرافي.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة بأن عدد الأطباء العاملين بقطاع المستشفيات الجامعية حتى عام 2023 بلغ 321 ألفا و250 طبيبًا ما بين أستاذ وأستاذ مساعد ومدرس ومدرس مساعد ومعيد وطبيب مقيم، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية تمتلك أكثر من 30% من عدد أسرة القطاع الحكومي، حيث يبلغ عدد الأسرة 35 ألف سرير، وألف حضانة، و5 آلاف سرير رعاية.

وأفاد المتحدث الرسمي بتقديم المستشفيات الجامعية نحو 201.135 مليون مناظرة خلال عام 2022، مشيرًا لإجراء 1.5 مليون عملية جراحية خلال عام 2022 منها 300 ألف عملية ذات مهارة خاصة، مضيفًا أن إجمالي الإنفاق على المستشفيات الجامعية خلال الفترة من 2014 - 2022 بلغ 30 مليار جنيه، كما بلغ عدد الأسرة عام 2014 (28 ألفا و958) سريرًا، بينما بلغ عام 2022 (36 ألفا و825) سريرًا، بزيادة (7 آلاف و867) سريرًا، وبلغ عدد أسرة العناية المركزة عام 2014 (3 آلاف) سرير، بينما بلغ عدد الأسرة عام 2022 (5 آلاف و30) سريرًا، بزيادة قدرها (2030) سرير عناية مركزة، وذلك بتكلفة ملياري جنيه.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مستشفى كفر الشيخ الجامعي يستقبل ألف حالة مرضية يوميًا، ويشمل المستشفى 20 عيادة خارجية لجميع التخصصات، و7 طوابق على نظام الجناحين، و3 مبان خدمية للخدمات الإدارية والفنية والسكن، ويبلغ عدد الأسرة 434، وعدد أسرة العناية المركزة بنظام العزل الكامل 64، وعدد غرف العمليات بنظام الكبسولات 13 غرفة.

ولفت إلى شراء 7 ماكينات للغسيل الكلوي بتكلفة مليون وأربعمائة ألف بمستشفى سوهاج الجامعي، وتطوير 13 غرفة عمليات بتكلفة 15 مليون جنيه بنظام الكبسولة لخدمة المرضى بمستشفى الزقازيق الجامعي، بالإضافة إلى إنشاء معمل مرجعي لخدمة كافة المستشفيات الجامعية.

ونوه بافتتاح مركز التدريب الطبي، والذي يعد الأول داخل كلية الطب بجامعة الإسكندرية، بتكلفة 30 مليون جنيه، وتجهيز قسم الأورام بمستشفيات جامعة الإسكندرية بأحدث جهاز أشعة للثدي (ماموجرام) للكشف المبكر على أورام الثدي، وشراء وتشغيل أحدث جهاز محاكي بالأشعة المقطعية (CT simulator)، وإنشاء وحدة للعلاج بالإشعاع والحصول على كافة التراخيص اللازمة لها، وتطوير جناح عمليات الدور الأول والثاني بمستشفى الحضرة الجامعي وتجهيزه بقدرة استيعابية 9 غرف عمليات بأحدث الأجهزة الطبية والمناظير، وافتتاح أعمال التطوير بمستشفى سموحة لطب الأطفال بتكلفة أكثر من 20 مليون جنيه، وتطوير مستشفى الشاطبي الجامعي لطب الأطفال بمستشفيات جامعة الإسكندرية.

وأفاد المتحدث الرسمي بأن الافتتاحات الجديدة بجامعة طنطا شملت افتتاح مستشفى الجراحات الجامعي، بتكلفة إجمالية تصل إلى 635 مليون جنيه، كما تم افتتاح مستشفى سرطان الأطفال الجامعي بالمجمع الطبي لمستشفيات جامعة طنطا؛ لاستقبال وعلاج أورام وسرطان الأطفال دون مقابل، فضلًا عن إعادة تشغيل مستشفى سرطان الأطفال 57357 بمدينة طنطا، حيث استهدفت الجامعة في الخطة الاستراتيجية لإعادة تشغيل المستشفى تطوير الخدمات الطبية المقدمة لتكون تحت مسمى "مركز جامعة طنطا للتميز الطبي البحثي في سرطان الأطفال"، ويضم المستشفى عدد 20 غرفة إقامة، و3 غرف للعزل، و43 سريرًا، و4 أسرة للعناية المركزة، بالإضافة إلى غرفتي عمليات.

وتابع إن تجديدات مستشفى الطلبة التابع لجامعة المنصورة، والتي تقام على مساحة تصل إلى ألف متر مربع، شهدت تطوير منطقة العمليات، والتي تتكون من غرفة العمليات الصغرى، وغرفة العمليات الحرجة، وغرفة الأشعة، وصيدلية الاستقبال، ومنطقة الأسرة، مشيدًا بإمكانات مبنى زراعة الكبد الجديد بجامعة المنصورة بتكلفة إجمالية حوالي 500 مليون جنيه، وحتى الآن تم إجراء ألف عملية زراعة كبد بالمركز من داخل مصر وخارجها.

وأشار المتحدث الرسمي إلى افتتاح قسم جراحة العظام بوحداته التخصصية بمستشفى الإصابات التابعة لجامعة أسيوط، لافتًا إلى أن قدرته الاستيعابية الحالية 190 سريرًا، وتم تزويده بـ 8 غرف بنظام الكبسولات لإجراء العمليات الجراحية، ودعم وحدة العناية المركزة بـ 27 سريرًا، وتزويد المستشفى بوحدة المعامل وبنك الدم ووحدة الأشعة التشخيصية بكامل تجهيزاتها، والتي تشتمل على 4 أجهزة أشعة سينية، وجهاز أشعة مقطعية بالكمبيوتر، مشيدًا بالنجاحات التي حققتها الفرق الطبية المتميزة بمستشفيات الجامعة، ومنها إجراء 57 عملية جراحية لزراعة الكلى بنجاح.

وأكد المتحدث الرسمي أن أعمال التطوير بالمستشفيات الجامعية شملت إنشاء المستشفى الجامعي الجديد بالمنيا بتكلفة إجمالية 204 ملايين جنيه، ويتكون من 9 أدوار بقدرة استيعابية 292 سريرًا، ويضم 12 عيادة خارجية، و32 عيادة تخدير وتجهيز عمليات، وفصولا دراسية، وعنابر مرضى، وغرف أطباء وتمريض، وملحقا به مجمع للعمليات والعناية المركزة بتكلفة إجمالية 217 مليون جنيه، كما أنه جار تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى جامعى ببورسعيد بطاقة استيعابية 540 سريرًا، و16 غرفة عمليات، و31 عيادة خارجية لمختلف التخصصات، حيث بلغت قيمة أعمال المرحلة الأولى (الأساسات والهيكل الخرسانى والمبانى) 125 مليون جنيه، وتكلفة المرحلة الثانية 977 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه فى يوليو 2023، مضيفًا أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير مستشفيات جامعة أسوان بنسبة 95%، وتنفيذ مشروع تطوير العيادات الخارجية.

وذكر عبدالغفار أنه تم افتتاح مجمع العيادات الخارجية الجديدة بمستشفى الأطفال الجامعي التخصصي بجامعة القاهرة، موضحًا أن تكلفة المشروع بلغت نحو 20 مليون دولار أمريكي، مشيرًا إلى افتتاح المستشفى الجنوبي للمعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمستشفى حوالي 536 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه تم إنشاء 6 غرف عمليات حديثة ومتكاملة، ووحدات الرعاية المركزة تشمل 18 سريرًا للرعاية المركزة، وتضم 9 غرف خاصة بالكبار والأطفال، و9 غرف رعاية جراحية، بالإضافة إلى غرفتين للغسيل الكلوي وغرفتين للعزل.

كما أشار لافتتاح المبنى الجديد لعيادات طب الأسنان بالجامعة البريطانية، مشيدًا بدور المستشفى التابع للكلية فى تقديم الخدمة العلاجية لعدد من 800 إلى 1000 مريض يوميًا بالمجان، مضيفًا أنه تم افتتاح المرحلة النهائية من أعمال تطوير مستشفى بدر الجامعي، حيث تم تخصيص 8 أفدنة جديدة كامتداد للمستشفى التي سيتم العمل بها خلال الفترة القادمة، كما تم افتتاح وحدة عمليات النساء والتوليد التي تشمل 3 غرف عمليات، وبلغ عدد غرف الرعاية 29 غرفة، ووحدة مناظير وتشمل مناظير الجهاز الهضمي العلوي ومنظار القولون ووحدة مُتخصصة في مناظير الفراغ الثالث ومناظير قنوات المرارة ووحدة مناظير الجهاز التنفسي، وكذلك وحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة بسعة 18 حضانة، بالإضافة إلى وحدة رعاية للأطفال والقسم الداخلي بسعة حوالي 170 سريرًا.

وأوضح المتحدث الرسمي أن أعمال التطوير بمستشفى جامعة قناة السويس بمرحلتيها الأولى والثانية بلغت تكلفتها 265 مليون جنيه، فضلًا عن تطوير مبنى العيادات الخارجية بتكلفة 198.5 مليون جنيه، وتطوير مبنى طب الأسرة بالجامعة بتكلفة بلغت 35.5 مليون جنيه.