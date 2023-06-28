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1 يوليو آخر موعد.. اعرف شروط التقدم لشغل الوظائف الشاغرة بالأعلى للجامعات

الأربعاء، 28 يونيو 2023 09:00 م
1 يوليو آخر موعد.. اعرف شروط التقدم لشغل الوظائف الشاغرة بالأعلى للجامعات وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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يواصل المجلس الأعلى للجامعات فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف التنفيذية الشاغرة بإداراته المختلفة عن طريق الندب الكلي للعاملين بالجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية والتى من المقرر أن يغلق باب التقدم فى 1 يوليو المقبل:

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات أن التقديم عن طريق الرابط التالي:

 
وأشار الأعلى للجامعات، إلى أن الشروط العامة للتقدم والقبول بالوظائف تتمثل فى :-
-  يجب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وأن يكون المتقدم قائما بالعمل فعليا بإحدى الوظائف الحكومية
- استيفاء بيان خالة وظيفية حديث عن شهر مايو أو يونيو 2023 ميلاديا ومعتمدا ومختوما من جهة العمل الأصلية موضحا به " الاسم رباعيا، الرقم القومى، المؤهل الحاصل عليه، المجموعة النوعية التى ينتمى لها، التدرج الوظيفى، تقرير تقويم الأداء الوظيفى عن آخر عامين، الجزاءات الموقعة إن وجد.
- من بين الشروط أيضاً مؤهل عال مناسب مع طبيعة الوظيفة المتقدم إليها
- شهادة قانونية معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية من جهة العمل.
- موافقة مبدئية معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية من جهة العمل الأصلية بالانتداب للعمل بالمجلس الأعلى للجامعات .
-  لا يجوز للمتقدم أن يتقدم لطلب وظيفة أكثر من مرة
- إجادة اللغة الإنجليزية وإجادة استخدام برامج الحاسب الآلي
-اجتياز المقابلات الشخصية للعمل
-يفضل الحاصلون على شهادة التحول الرقمى. 

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