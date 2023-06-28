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نصائح من الزراعة لمربى الثروة الحيوانية والداجنة لمواجهة ارتفاع الحرارة

الأربعاء، 28 يونيو 2023 07:00 م
نصائح من الزراعة لمربى الثروة الحيوانية والداجنة لمواجهة ارتفاع الحرارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
كتبت أسماء نصار

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وضعت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى نصائح لمجابهة الارتفاعات الحادة فى درجات حرارة الجو للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة من الإجهادات الحرارية، والتى تؤثر سلباً على معدلات أداء الحيوان والدواجن، في العنابر والحظائر التي تعمل بنظام التربية المفتوحة.‬

وكانت النصائح كالتالى: 

1-  ضرورة الحذر من زيادة نسبة الرطوبة داخل العنابر أو الحظائر، من خلال عدم الإسراف فى إستخدام المياه داخل العنابر فى الأجواء الحارة سواء رش الأرضيات أوالحوائط  أوالغسيل، لأن ذلك يُزيد من الإجهاد الحرارى على الحيوان أو الطيور، كنتيجة لتشبع جو العنبر ببخار الماء، للفتة الى انه للحد من نهجان الحيوان أو الطائر يتم إضافة نصف جم من بيكربونات الصوديوم (كربوناتو) إلي كل لتر ماء شرب ليعادل من حموضه الدم ويساعد من سيولته، ومنع اللزوجة،  كذلك إضافة ربع قرص أسبرين إلي كل لتر من ماء الشرب، أو إضافة فيتامين (ج) إلي مياه الشرب بالجرعات المقررة،  لطرد الشوارد من الدم ونواتج التمثيل الغذائى الضارة، و التى تزيد فى الأجواء الحارة.
 
2-  تجنب  تقديم الأعلاف والعلائق المركزة خلال ساعات النهار الحارة للحد من زيادة الإجهادات الحرارية على الجسم.
 
3-  فى حال استخدام وسائل تبريد يجب أن تكون مرتفعة، وعلى وضع أعلى من مستوى الحيوان أوالطائر، لضمان استفادته منه، محذرة من تشغيل الشفاطات خلال ساعات النهار الحارة، لعدم تجديد الهواء بآخر ساخن من البيئة الخارجية.
 
4- توفير المياه النظيفة للشرب وزيادة عدد السقايات فى القطعان الأرضية لمواجهة الطلب المتزايد على ماء الشرب، فضلا عن ضرورة  تجنب الإفراط فى التعامل أو الإمساك بالحيوان أو الطائر قدر المستطاع خلال ساعات النهار الحارة، مع تقليل شدة الإضاءة لأقل ما يمكن للحد من نشاط الطيور.
 
5- حذرت التوصيات من إجراء التلقيحات طبيعة كانت أو اصطناعية خلال ساعات النهار الحارة، ويجب تأخيرها إلي ما بعد إنكسار الموجة الحارة بعدة ساعات، مؤكدة على  تطبيق ضوابط الأمن والأمان الحيوى، وضبط جرعات الأدوية والإضافات.
 
6-  فى حال نقل الطيور والحيوانات، يجب أن يتم ذلك ليلاً، وعدم تحميل أعداد كبيرة من الطيور فى الإقفاص، أو الحيوانات فى المركبات، ويمنع توقف المركبات المحمله خلال النقل.

الثروة الحيوانيه

الثروة الداجنة

الزراعة

ارتفاع الحرارة



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