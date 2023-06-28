اليوم السابع
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انتظام حركة تشغيل المترو والقطار الخفيف LRT فى أول أيام عيد الأضحى

الأربعاء، 28 يونيو 2023 02:08 م
انتظام حركة تشغيل المترو والقطار الخفيف LRT فى أول أيام عيد الأضحى انتظام حركة تشغيل المترو والقطار الخفيف LRT
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت الهيئة القومية للانفاق، انتظام حركة تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق الثلاثة، حيث يشمل جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة عدد رحلات تقدر ب 1217 رحلة يوميًا، بمعدل 488 رحلة بالخط الأول و 466 رحلة بالخط الثاني، و 253 رحلة بالخط الثالث.
 
وأشار بيان صادر عن الهيئة القومية للأنفاق، إلى استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسؤولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي ومن خلال تواجد قيادات ومسؤولي المرفق بخطوط المترو الثلاثة، لمتابعة إنتظام مواعيد التقاطر والاطمئنان على النظام داخل المحطات وذلك لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
 
وأوضح البيان ان مواعيد العمل خلال عيد الأضحى المبارك، تبدأ من المحطات الانتهائية من الساعة 5:15 ص طوال العام و مواعيد قيام أخر القطارات من المحطات الإنتهائية على أن يكون قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:40 م ، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومن محطة المنيب الساعة 11:55 م، وقيام آخر قطار للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 11:31 م ، ومن محطة الكيت كات الساعة 12:05 ص ، حيث يتم مقابلة أخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:30 ص، ويتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر، و بين الخط الثاني والخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:20 ص، كما أنه تم الدفع بجميع فرق الطوارئ بالمحطات المختلفة لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث، وإزالتها على الفور.
 
وأشار البيان الى إنتظام حركة التشغيل الخاصة بالقطار الكهربائي الخفيف LRT بإجمالي 136 رحلة يوميا والذي يربط محطة عدلي منصور المركزية التبادلية وحى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، ويخدم مدن شرق القاهرة مثل العبور والمستقبل وبدر والشروق.
 
وحيث أشار البيان إلى جدول التشغيل كالتالي :-
 
محطة عدلي منصور 
أول رحلة الساعة 6 صباحا
اخر رحلة الساعة 10 ونص مساء
 
محطة الفنون والثقافة
اول رحلة الساعة 6 و 22 دقيقة صباحا 
واخر رحلة الساعة 9 و 22 دقيقة مساء
 
محطة العبور الجديدة
أول رحلة الساعة 6.55 صباحا 
آخر رحلة الساعة 21 و 25 دقيقة مساء
 
نتظام حركة تشغيل المترو والقطار الخفيف LRT (1)
نتظام حركة تشغيل المترو والقطار الخفيف
 

نتظام حركة تشغيل المترو والقطار الخفيف LRT (2)
نتظام حركة تشغيل المترو والقطار الخفيف
 

 

نتظام حركة تشغيل المترو والقطار الخفيف LRT (3)
نتظام حركة تشغيل المترو والقطار الخفيف
 

 

نتظام حركة تشغيل المترو والقطار الخفيف LRT (5)
نتظام حركة تشغيل المترو والقطار الخفيف
 

 

 


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مترو الانفاق

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القطار الكهربائي



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