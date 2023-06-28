"الزراعة": غرفة العمليات تستقبل 57 استفسارا و16 شكوى

كتبت أسماء نصار

تواصل غرفة العمليات المركزية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استقبال شكاوى واستفسارات المواطنين، والتنسيق مع الجهات الخدمية والإنتاجية التابعة للوزارة، خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك فى إطار توجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بتكثيف عمليات التواصل المستمر والسريع مع المواطنين والمزارعين والمربين، خاصة خلال فترات الإجازات وإعلان حالة الاستعداد القصوى بشكل دائم، للتعامل مع أى شكاوى أو مشكلات طارئة خلال إجازة العيد.

وقال محمود الأعرج المنسق الإعلامي للوزارة، إن غرفة العمليات المركزية، استقبلت خلال اليوم الثاني للإجازة، فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، حوالى 57 استفسارا من المواطنين، فضلا عن 16 شكوى، ليبلغ إجمالي ما تم استقباله خلال أول يومين للإجازة حوالي 33 شكوى، و100 استفسار، لافتا إلى أنه تم التجاوب مع كافة الاستفسارات والشكاوى بالتنسيق مع مسئولي القطاعات والإدارات المعنية، والهيئات التابعة للوزارة، ومديريات الزراعة والطب البيطري، لاتخاذ اللازم حيال تلك الشكاوى والبلاغات الخاصة بالمواطنين، والتواصل السريع مع المواطنين أصحاب الشكاوى للعمل على حلها.

وفيما يتعلق بأعداد مذبوحات الأضاحي التي استقبلتها المجازر على مستوى كافة محافظات الجمهورية، أشار إلى أنها بلغت خلال اليوم الأول لعيد الأضحى، حوالي 9700 أضحية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال، تحت إشراف أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، لافتا إلى أن كافة المجازر الحكومية قدمت خدمات الذبيح بالمجان للمواطنين.

وأضاف المنسق الإعلامى للوزارة، أن هناك توجيهات وتكليفات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتجاوب السريع مع كل ما يرد من المواطنين والمزارعين والتواصل معهم، والإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم خلال فترة الإجازة، مع إعلان الحالة القصوى في كافة القطاعات الخدمية والإنتاجية للوزارة.

وأضاف أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة، تم تشكيلها من ممثلين لكافة القطاعات الخدمية التابعة للوزارة، ممثلة في قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة: إدارات حماية الأراضي، التعاون الزراعي، مكافحة الآفات، شئون المديريات، فضلا عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومركز البحوث الزراعية، قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، قطاع استصلاح الأراضي.

وقال الأعرج، إن الاستفسارات التي تم التفاعل معها سواء من خلال الخط الساخن، أو تطبيق واتس اب، فضلا عن وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي وردت خلال ثاني أيام الإجازة، شملت عددا من الموضوعات المتنوعة، على رأسها: عمليات الذبيح بالمجازر، نحل العسل، حماية الأراضي، الارز، مكافحة الآفات، خدمات الطب البيطري، الكلاب الضالة، منافذ البيع التابعة للوزارة.

وتستقبل الوزارة شكاوى واستفسارات المواطنين على أرقام الخط الساخن : ١٩٥٠٠ ، و ١٩٥٦١، من الساعه ١٠ صباحا وحتى ٤ مساءا، فضلا عن استقبال الشكاوى والاستفسارات من خلال رقم واتس اب ٠١١١١٨٦٦٧١٠.