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أخبار × 24 ساعة.. طقس أول أيام العيد حار نهارًا والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأربعاء، 28 يونيو 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. طقس أول أيام العيد حار نهارًا والعظمى بالقاهرة 34 درجة أحوال الطقس فى القاهرة - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية من بينها:

فتح المخابز البلدية طوال أيام عيد الأضحى المبارك
تفاصيل إنشاء 13 محورا على النيل.. إنفوجراف
رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة القاهرة خلال إجازة العيد
الزراعة: اللحوم متوفرة فى منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة بـ225 جنيها للكيلو
وزيرة البيئة تعلن استعداد المحميات الطبيعية لاستقبال آلاف الزائرين خلال العيد
طقس أول أيام العيد حار نهارا ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 34 درجة
التعليم العالى ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية خلال عيد الأضحى
تعرف على أسعار تذاكر قطارات تحيا مصر من القاهرة للوجه القبلى
الصحة تكثف تواجد الفرق الطبية بأقسام الطوارئ والانتشار السريع لدعم المستشفيات
الصحة تكشف حزمة نصائح هامة للمواطنين حول شراء وتناول اللحوم فى العيد
وزيرة التضامن تعلن استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان خلال العيد
أهم التوصيات الزراعية لمحصول التفاح خلال شهر يونيو

 


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