اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 يونيو 2023 04:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: تأمين كنترولات الثانوية العامة بإجازة العيد ومراكز توزيع الأسئلة

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 02:39 م
التعليم: تأمين كنترولات الثانوية العامة بإجازة العيد ومراكز توزيع الأسئلة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم تأمين كنترولات الثانوية العامة خلال إجازة عيد الأضحى وأيضا مراكز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، مشددة على أن أعمال التصحيح مستمرة ومتواصلة حتى الآن، وهناك تعليمات صارمة بالحفاظ على سرية العمل داخل الكنترولات.
 
ويعود طلاب الثانوية العامة لأداء الامتحان بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى حيث يؤدى الطلاب الامتحانات يوم 2 يوليو المقبل فى الفيزياء والتاريخ.
 
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، نرصد فى التقرير التالى تفاصيل أعمال التصحيح ورصد الدرجات.
 
- منع دخول مقدرى الدرجات المكلفين بتصحيح الأسئلة المقالية بالتليفونات المحمولة، مع تحويل من يخل بضوابط التصحيح للتحقيق.
 
 
- تحذير مقدرى الدرجات من تصوير أوراق إجابات لطلاب ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
- أعمال تصحيح الامتحانات، بالنسبة للأسئلة المقالية على التابلت يتم من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع 2 من المقدرين لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير والاستعانة بمصحح ثالث في حال اختلاف تقدير المصححين.
 
 
- مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من 10 خبراء متخصصين فى المادة.
 
- إتاحة نماذج الأسئلة والإجابة بعد الانتهاء من كافة امتحانات الثانوية العامة 2023، على موقع وزارة التربية والتعليم.
 
- التأكد من سلامة التصحيح والدقة لحصول كل طالب على حقه والدرجات التى يستحقها.
 
- يتم إجراء التصحيح الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة وفق نماذح الإجابة ورقمه بما يتوافق مع نموذج الأسئلة.
 
 
 

التربية والتعليم

تصحيح امتحانات الثانوية العامة

تقدير امتحانات الثانوية العامة 2023

التصحيح الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

وزير التربية والتعليم يحضر مناقشة دكتوراة داخل جامعة المنصورة.. اعرف التفاصيل

السبت، 24 يونيو 2023 07:33 م

وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تؤجل امتحان الثانوية العامة فى جنين

الإثنين، 19 يونيو 2023 09:18 ص

وزير التربية والتعليم ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان لجان الثانوية العامة.. صور

الأحد، 18 يونيو 2023 11:24 ص

وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ يكرم العاملين بالكنترولات.. صور

الأحد، 04 يونيو 2023 08:21 م

وزارة التربية والتعليم توضح تفاصيل الإجابة عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023.. وتؤكد: الالتزام بتظليل دائرة واحدة فى الأسئلة الاختيارية.. وإجابة كل سؤال فى الأجزاء المقالية فى المكان المخصص له

السبت، 03 يونيو 2023 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة