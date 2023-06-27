اليوم السابع
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الزراعة: متبقيات المبيدات يستقبل ويصدر 950 شهادة وعينة تحليل منتجات غذائية

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 09:03 م
الزراعة: متبقيات المبيدات يستقبل ويصدر 950 شهادة وعينة تحليل منتجات غذائية وزارة الزراعة
كتبت أسماء نصار

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أكدت الدكتورة هند عبداللاه مدير معمل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية أن المعمل اليوم وقفة العيد أصدر 600 شهادة تحليل للعملاء كما استقبل 350 عينة منتجات غذائية مشيرة إلى نتائج التحليل يتم إعلانها خلال أقل من 24 ساعة.
 
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باستمرار سير العمل في المعامل والإدارات الخدمية بالوزارة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
 
أضافت "عبداللاه" بأن العمل مستمر بمعمل طوال أيام إجازة العيد لتسهيل إجراءات التصدير وخدمة المواطنين وفحص عينات السوق المحلى أيضا.

الزراعة

متبقيات المبيدات

عيد الاضحى

منتجات غذائية



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