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الزراعة: اللحوم متوفرة فى منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة بـ225 جنيها للكيلو

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 01:32 م
الزراعة: اللحوم متوفرة فى منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة بـ225 جنيها للكيلو منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة
كتبت أسماء نصار

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أكد أحمد ابراهيم المستشار الاعلامي لوزير الزراعة أن اللحوم متوفر اليوم فى منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة بالشوارع الرئيسية ذات الكثافة السكانية المرتفعة وأمام المنشأت الحكومية والميادين العامة.
 
‎أضاف إبراهيم أن أسعار السلع الأساسية بمنافذ الوزارة أقل من الأسواق مشيرا إلى أن اللحوم البلدى بـ 225 و اللحوم الضاني 250 والبطاطس شيكارة 5 كيلو ب 15 جنية وهو ما يعنى أن الكيلو بـ 3 جنيهات، وكيلو الأرز 25 جنيهًا و كرتونه البيض 113 جنيه مع توفير كانه أنواع اللحوم المصنعة.
يشار إلى أن وزارة الزراعة أطلقت مبادرة خير مزارعنا لاهالينا وأيضا من خلال منافذها الثابتة والمتحركة تقوم بطرح السلع الغذائية للمواطنين في كافة المحافظات بأسعار مخفضة في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء ورفع العبء على كاهل المواطنين.
 
‎يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ‎لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وفي ضوء توجيهات و متابعة الاسواق خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
 
منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة بالشوارع الرئيسية (1)
منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة بالشوارع الرئيسية 
 

منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة بالشوارع الرئيسية (2)
منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة بالشوارع الرئيسية
 

منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة بالشوارع الرئيسية (3)
منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة بالشوارع الرئيسية
 

منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة بالشوارع الرئيسية (4)
منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة بالشوارع الرئيسية
 

منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة بالشوارع الرئيسية (5)
منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة بالشوارع الرئيسية
 

منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة بالشوارع الرئيسية (6)
منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة بالشوارع الرئيسية
 

منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة بالشوارع الرئيسية (7)
منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة بالشوارع الرئيسية
 

منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة بالشوارع الرئيسية (8)
منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة بالشوارع الرئيسية
 
 
 

عيد الاضحى

اللحوم

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وزارة الزراعة

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