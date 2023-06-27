الزراعة والفاو ينفذان برنامجا تدريبيا لمدربى مدارس المزارعين الحقلية

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الارشاد الزراعي أن القطاع يقوم بتنفيذ البرنامج التدريبي لتدريب الميسرين لتدريب المرشدين الزراعيين ومهندسي المكافحة لمحافظات الوجه القبلي بمديرية الزراعة فى "أسيوط أسوان - الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – الفيوم – بني سويف – الوادي الجديد" وايضا لمحافظات الوجة البحري بمديرية الزراعة بالغربية "كفر الشيخ – الغربية – البحيرة – الدقهلية – الشرقية – دمياط - الأسماعيلية".

يأتى ذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي وفى إطار التعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قطاع الارشاد الزراعى" ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للادارة المتكاملة لمكافحة دودة الحشد الخريفية.

أشار عزوز ان هذا البرنامج التدريبي يهدف الي رفع وتأهيل 40 من المرشديين الزراعيين ومهندسي المكافحة بكافة محافظات الجمهورية لتدريبهم علي أعلي مستوي لتنفيذ مدارس المزارعين الحقلية لمكافحة دودة الحشد الخريفية حيث تعد هذة المدارس الحقلية نهجا مختلفا يعود بالنفع علي المزارعين وزيادة انتاجية محاصيلهم الزراعية.

الجدير بالذكر أن ذلك يأتى في ضوء توجيهات وزير الزراعة بالعمل الدائم علي تطوير منظومة الارشاد الزراعي وايجاد الحلول البديلة للأرشاد الزراعي التقليدي لتحقيق عوامل الأستدامة بالقطاع الزراعي.