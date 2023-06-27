أهم التوصيات الزراعية لمحصول التفاح خلال شهر يونيو

كتبت أسماء نصار

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعى محصول التفاح مراعاتها، خلال شهر يونيو.

وتمثلت التوصيات التى أعد مادتها العلمية معهد بحوث البساتين عن محصول التفاح فى الآتى:



أولا: أهم العمليات

1-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الاثمار و الاهتمام بنظافة النقاطات و الفلاتر و نهايات الخطوط.

2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة وفحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

3-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى ومرعاه منع الرش الحشري بمدة كافية قبل الجمع في الاصناف المبكرة.

4-بداية جمع الثمار المبكرة والتي ظهر عليها علامات النضج.

5-جمع الثمار المتساقطة والمصابة بذبابة الفاكهة والتخلص منها بالردم في التربة او التخلص منها بالحرق.

تسميد محصول التفاح خلال شهر يونيو

تسميد اشجار التفاح التى تروى بالتنقيط للفدان

الرية الاولي: 2ك سلفات نشادر

الرية الثانية: 2ك سماد مركب 19 -19-19

الرية الثالثة: 3ك سلفات بوتاسيوم الرية الرابعة: 1 لتر من (حامض نيتريك + حامض فوسفوريك + حامض كبرتيك)

الرية الخامسة: 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز + 1/2سلفات ماغنسيوم

برنامج الري لـ محصول التفاح خلال شهر يونيو

السنة الأولى 32 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 48 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 54 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 60 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 65 لتر/ الشجرة

برنامج الري لـ محصول التفاح خلال شهر يونيو

يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الاسبوع بمعدل 2 ساعة في الرية 50 دقيقة ري بدون تسميد و40 دقيقة ري بتسميد و30 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

رابعا: برنامج المكافحة اولا: مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية

1-مكافحة من التفاح والتربس و الجاسد و الحشرات القشرية و العنكبوت الاحمرالاوربي ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب و يتم مقاومتها لمبادة 5% 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + مادة ناشرة- لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600لتر ماء- ديسبلان 1 سم / الترماء + مادة ناشرة 1/2سم للتر ماء- موسبيلاديت 25جم /00ا لتر ماء + مادة ناشرة .

2-مكافحة صدي اوراق اشجار التفاح ورش كوسيد 250جم / 200لتر ماء .

3-مكافحة اعفان الثمار ومرض تثقب اوراق التفاح ورش تلت بمعدل 250جم/200لتر ماء او رش كوسيد 250جم / 200لتر ماء.

4-مكافحة البياض الدقيقي وجرب التفاح ورش تلت بمعدل 250جم/200لتر ماء+ توبسين 120 جم / 200 لتر ماء وتكرار الرش في حالة وجود نفس الاصابة بعد الرشة الاولي.

5-علاج العفن البني لثمار التفاح ورش كوسيد 2.5 جم لكل لتر ماء / مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء + توبسين 1/2جم /لترماء.

6-مكافحة ثاقبات البراعم باستخدام ديسبلان 1 سم / الترماء + مادة ناشرة 1/2سم للتر ماء.

7- مكافحة ناخرات الخشب باستخدام لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600لتر ماء.

8-مكافحة ذبابة الفاكهة يتم وضع كيس من الخيش بطول 15 سم و عرض 10 سم مملؤ بقش الارز و يتم غمر الكيس في مادة سامة لمدة لا تقل عن 4 ساعات و يعلق علي الاشجار او رش اكتلك بمعدل 150سم/ 100 لتر ماء في بداية شهر ابريل ومتابعة الرش و المصايد كل فترة حتي الانتهاء من جمع الثمار.

9-البق الدقيقي برش ديسبلان 1 سم / الترماء + 1/2سم مادة ناشرة.

10- مكافحة الاكاروسات المبططة برش اباماكس 100سم /00ا لتر ماء + 1/2سم مادة ناشرة.

11-مكافحة حفارات ساق السنط و حفار ساق الحلويات و حفار ساق التفاح و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم /لتر ماء او اكتيلك 150سم/100لتر ماء.