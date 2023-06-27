اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 يونيو 2023 04:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

صحة القاهرة تخصص أرقام طوارئ لتلقى الشكاوى خلال إجازة العيد

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 02:40 م
صحة القاهرة تخصص أرقام طوارئ لتلقى الشكاوى خلال إجازة العيد محافظة القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
خصصت مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، ارقام طوارئ للتواصل مع المواطنين وتلقى الشكاوى خلال عيد الأضحى المبارك، حيث يتم تلقي بلاغات المواطنين ومتابعة الحوادث وإخطار المسئولين بها فور حدوث أي طارئ علي التليفون رقم 23918968 ، أو الاتصال بمعهد السموم جامعة القاهرة للحالات الطارئة علي التليفون ( 02236431299 – 0223640402 ) ، أو معهد السموم جامعة عين شمس على التليفون  ( 0226840902 –0224823314 ).
 
وفى السياق أكد الدكتور محمد شوقى مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ ، كما تم إلغاء اجازات الأطباء العاملين بها ، وتم إنشاء غرفة طوارئ بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة خلال إجازة العيد لتلقى أى شكاوى من المواطنين .
 
وأضاف الدكتور محمد شوقي مدير مديرية الشؤون الصحية أنه تم مضاعفة العاملين بغرفة الطوارئ والغرف الوقائية مع توفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة والأمصال والماسكات في الاستقبال والطوارئ ، كما استعدت غرفة الطوارئ بالمديرية والتي تعمل علي مدار 24 ساعة يوميًا لتلقي بلاغات المواطنين ومتابعة الحوادث .
 
وأشار مدير مديرية الشئون الصحية إلى أن إدارة صحة البيئة تقوم بالمرور على دورات مياه المساجد للتأكد من نظافتها واستيفائها للاشتراطات الصحية استعدادا لصلاة العيد ، وكذلك المرور على الأسواق للتأكد من النظافة العامة ، كما سيتم تكثيف اعمال مكافحة الحشرات .
  
 
 
 

العيد

عيد الاضحى

القاهرة

الصحة

الشئون الصحية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

محافظة القاهرة تخصص 241 ساحة لصلاة عيد الأضحى

الأربعاء، 21 يونيو 2023 01:58 م

محافظ القاهرة: حملات على محال اللحوم والمنافذ للتأكد من صلاحيتها

الأربعاء، 21 يونيو 2023 11:19 ص

دراجات "كايرو بايك" تعود لوسط البلد قريبا.. تشغيل 250 دراجة بـ26 محطة كمرحلة أولى.. الدفع إلكترونيا بتطبيق يفتح قفل الدراجة.. ومحافظة القاهرة: استبدال المحطات القديمة بأخرى جديدة وجار اختبار منظومة التشغيل

الأربعاء، 21 يونيو 2023 08:00 ص

محافظ القاهرة يتفقد القافلة الطبية التنموية الشاملة بمدينة المحروسة

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 04:53 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة