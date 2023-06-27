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التعليم العالى ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية خلال عيد الأضحى

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 11:33 ص
التعليم العالى ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية خلال عيد الأضحى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي
كتب محمد صبحى

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وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الجامعية، على مستوى الجمهورية، خلال إجازة عيد الأضحى.
 
كما وجه الوزير برفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.
 
 
وأكد د. أيمن عاشور توافر الأدوية والمُستلزمات والتجهيزات الطبية، وكذلك توافر الكميات اللازمة من أكياس الدم ومُشتقاته بجميع المستشفيات الجامعية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية، مشيرًا إلى تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المُختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية الموجودة على رأس العمل، خلال فترة عيد الأضحى.
 
وأشار د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى وجود تنسيق وتكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان؛ لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بكفاءة عالية.
 
 
 

التعليم العالى

اخبار مصر

اخبار مصرية

ايمن عاشور

المستشفيات الجامعية

عيد الاضحى



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