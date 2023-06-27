اليوم السابع
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الصحة تكثف تواجد الفرق الطبية بأقسام الطوارئ والانتشار السريع لدعم المستشفيات

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 10:10 ص
الصحة تكثف تواجد الفرق الطبية بأقسام الطوارئ والانتشار السريع لدعم المستشفيات الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن خطة تأمين احتفالات عيد الأضحى تتضمن الدفع بـ 2229 سيارة إسعاف مجهزة على الطرق والمحاور السريعة والميادين والمتنزهات والحدائق، والأماكن التى تشهد تجمعات للمواطنين، بكافة المحافظات، فضلًا عن الدفع بـ 10 لانشات إسعاف نهرى.
 
وأضاف أنه تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بكافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تكثيف تواجد الفرق الطبية بالمستشفيات من الأطباء وأطقم التمريض على مدار الـ 24 ساعة في أقسام (الطوارئ، الرعاية المركزة، الحروق).
 
وأضاف «عبدالغفار» أن الخطة تشمل الدفع بفرق الانتشار السريع وهى فرق تتكون من تخصصات " طوارئ، جراحة، مخ واعصاب، تخدير، عظام، رعاية مركزة"  لتقديم الدعم الطبي لاى مستشفى حال احتياجها لذلك على مستوى كافة مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، بالإضافة إلى التأكد من توافر فصائل ومشتقات الدم بجميع بنوك الدم التابعة للوزارة مع التواصل والتكامل التام مع المركز القومي لخدمات نقل الدم، وتوافر مخزون استراتيجى من الأدوية، والمستلزمات الطبية، كما تم رفع جاهزية مركز خدمات الخط الساخن 137 لتلقي بلاغات المواطنين وسرعة التعامل معها.
 
 
وأكد «عبدالغفار» أن خطة التأمين الطبى تشمل تدعيم الحجر الصحى بالقوى البشرية، وتكثيف المرور المركزي وتدريب العاملين على إجراءات الحجر الصحى خلال موسم الحج، والتأكد من تطبيق كافة إجراءات مكافحة العدوى، على منافذ دخول البلاد "البرية، والبحرية، والجوية".
 
 

الصحة

الاسعاف

التأمين الطبى

الحجر الصحى



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