اليوم السابع
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الجمعة، 17 نوفمبر 2023 12:10 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أخبار × 24 ساعة.. وزارة التموين: لا نقص فى السكر والمخزون يكفى حتى أبريل المقبل

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. وزارة التموين: لا نقص فى السكر والمخزون يكفى حتى أبريل المقبل وزارة التموين - أرشيفية

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يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها:

وزارة التموين: ضخ السلع بمخازن شركات الجملة لصرفها لأصحاب البطاقات

وزارة الزراعة تتابع حقول القمح بمحافظات الفيوم وقنا والأقصر

وزارة التعليم توجه بتنفيذ برنامج حول دور المدرسة فى تعزيز قيم المواطنة

الصحة العالمية: ارتفاع حالات الكبد الوبائى فى غزة نتيجة تفاقم مشكلة الصرف الصحى

وزير النقل: مصر تنفذ لأول مرة الأعمال الكهروميكانيكية لمشروعات الجر الكهربائى

وزارة العمل تنظم ندوة للتعريف بأحكام عمل الأطفال بالقاهرة

وزيرة الهجرة تصل السعودية لحث المصريين بالخارج على المشاركة فى انتخابات الرئاسة

 







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وزاره التضامن

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