أخبار × 24 ساعة.. وزارة التموين: لا نقص فى السكر والمخزون يكفى حتى أبريل المقبل

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها:
وزارة التموين: ضخ السلع بمخازن شركات الجملة لصرفها لأصحاب البطاقات
وزارة الزراعة تتابع حقول القمح بمحافظات الفيوم وقنا والأقصر
وزارة التعليم توجه بتنفيذ برنامج حول دور المدرسة فى تعزيز قيم المواطنة
الصحة العالمية: ارتفاع حالات الكبد الوبائى فى غزة نتيجة تفاقم مشكلة الصرف الصحى
وزير النقل: مصر تنفذ لأول مرة الأعمال الكهروميكانيكية لمشروعات الجر الكهربائى
وزارة العمل تنظم ندوة للتعريف بأحكام عمل الأطفال بالقاهرة
وزيرة الهجرة تصل السعودية لحث المصريين بالخارج على المشاركة فى انتخابات الرئاسة
وزارة العمل: دورات تدريبية للشباب على 3 مهن لسوق العمل بالوادى الجديد
وزارة التضامن تختتم النسخة الثانية من دورى أبناء مصر لدور الرعاية
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