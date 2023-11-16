الزراعة:‫ علاج وفحص 3200 رأس ماشية لـ2009 من صغار المربين بقنا

كتبت أسماء نصار

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه تم تنفيذ قافلة بيطرية فى قنا، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأوضحت وزارة الزراعة، أن العيادة المتنقلة جابت قري ونواحي قنا لعلاج مواشي واغنام وماعز وابل ودواب صغار المربيين.

وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية، إن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية بالمركز.

وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار لـ 456 حالة، وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لـ536، وعلاج الطفيليات الدخلية والخارجية لـ1099 حالة، وتم عمل 39 عملية جراحية، وتحصين 1081 بالتحصينات غير السيادية بإجمالي 3211 حالة لدى 2009 من صغار مربي الماشية والدواب والأغنام والماعز والإبل بالمحافظة.