وزارة العمل: دورات تدريبية للشباب على 3 مهن لسوق العمل بالوادى الجديد

كتبت آية دعبس

قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد تابعت تنفيذ الدورات التدريبية المجانية المقدمة للشباب علي مهن السباكة الصحية، والنجارة العامة، وميكانيكا السيارات، بمركز التدريب المهنى بمدينة الخارجة، التى يستفيد منها 46 متدربا، ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وكذلك تنظيم ندوة للتوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية بمدرسة الشهيد احمد منسى الثانوية العامة العسكرية للبنين بمدينة موط بالداخلة بحضور عدد من الطلبة والإداريين والعاملين ، تحت عنوان " سلامتك تهمنا مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل وخطة الطوارئ وكيفية اعدادها " ، ياتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات داخل المنشآت وضمان توفير مناخ عمل آمن ، وكذلك الاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظات، لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للالتحاق بفرص عمل لائقة او بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة تساهم فى تحسين مستويات معيشتهم.

وأوضح احمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد ، فى تقريرٍللوزارة ، انه تابع التدريب العملى من خال الدورتين التدريبيتين على مهنة النجارة العامة التى يستفيد منها 16 متدرب ، وميكانيكا السيارات لـ 15 متدرب ، و15 متدرب على مهنة السباكة الصحية بورش مركز التدريب المهني بمدينة الخارجة ، مؤكداً انه يمكن للشباب من الجنسين الالتحاق بالبرامج التدريبية المتاحة من خلال التقديم بمقر مركز التدريب المهنى الثابت او من خلال إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية ، وأضاف مدير المديرية ، أن مكتب السلامة والصحة المهنية بالداخلة نظم ندوة للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية تناولت كيفية استخدام وسائل الحماية المدنية ( طفايات الحريق) ، ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق مواجهة المخاطر وذبلك لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت التعليمية وإستكمالاً لما بدأته المديرية من سلسلة ندوات التوعية فى المدارس والمنشآت المختلفة .

كما اعلنت وزارة العمل عن افتتاح مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ، فعاليات الدورة التدريبية المجانية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة بحى الضواحى، لعدد 10 متدربات ، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الاكثر إحتياجاً ، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب ، فى ضوء خطة التدريب المهنى للعام 2023 -2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات ، وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن المتاح التدريب عليها بمراكز التدريب المهنى الثابتة والمتنقلة ، للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأوضح عبدالونيس عبدالله مدير مديرية العمل ببورسعيد ، فى تقريره للوزارة ، انه افتتح فعاليات الدورة التدريبية بمقر الوحدة والتى أكد خلالها أن التدريب المهني هو فرصة اتاحتها الدولة للمرأة من أجل الحصول على باب رزق من مهنة جديدة ،والتى تحلم وتأمل فى تمكينها اقتصادياً بسواعدها، موجهاً بضرورة تنظيم لقاء موسع يضم جميع المتدربات للتعرف على جهات التمويل المختلفة، ومهارات التسويق الالكتروني وأسس وقواعد إقامة المشروعات الصغيرة، كما استمع إلى المتدربات لمعرفة احتياجاتهم التدريبية الجديدة، والرد على استفساراتهن ، بحضو الكيميائية منار العوضى مدير المركز ، و المدربات ، نهلة أبو العزايم، وسمر شكرى ،وهناء المتبولى ،وهانى عيسى ، وفنيين التدريب محمد رضوان