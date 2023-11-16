وزير التعليم يوجه بتعيين 350 مديرا ضمن مبادرة "1000 مدير مدرسة"

كتب محمود طه حسين

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الكتاب الكورى رقم 38 بتاريخ 15 نوفمبر 2023، موضحا أنه بعد الاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، على مديري المديريات التعليمية كل في دائرة اختصاصه تكليف المعلمين المرفقة أسماؤهم وعددهم 350 معلما، أولهم، أحمد محمد السيد عبده العنتيلي، وأخرهم عبد المطلب عبد المطلب، الحاصلين على دبلوم القيادة التربوية والأمن القومي للقيام بأعمال وظيفة مدير مدرسة بإحدى المدارس التي تقع في نطاق الإدارة التى يعمل بها لمدة عام.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم على كافة مديري المديريات التعليمية كل فيما يخصه تنفيذ ما جاء بالمادة الأولى من هذا الكتاب، مع موافاتنا بما يفيد تنفيذه في موعد غايته 5 ديسمبر المقبل.