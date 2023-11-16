وزارة العمل تنظم ندوة للتعريف بأحكام عمل الأطفال بالقاهرة

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة القاهرة ندوة تثقيفية للتعريف بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 والقرار 215 لسنة 2021 للمهن المحظور بها عمل الأطفال، من خلال مكتب عمل السلام وإدارة الطفل بالمديرية، بمقر جامعة هليوبوليس، تحت إشراف الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة ، ضمن جهود المديرية لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، والتوعية بالحقوق والواجبات التى كفلها القانون لكافة فئات العاملين، يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بخلق بيئة عمل متوازنة والتوعية بأحكام القانون وكيفية تطبيقه داخل المنشآت، والحقوق والواجبات التى كفلها للعاملين فى مختلف القطاعات مع الاهتمام بالمساواة بين الجنسين فى العمل.

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، فى تقريره للوزارة، أنه جرى خلال الندوة التعريف بعمالة الطفل وتوعية المنشآت بكيفية تدريب واستخدام الطفل في العمل، لجعل بيئه العمل صحية وفقا لقانون الطفل وقرار وزير العمل، كما حضر الندوة السيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة، وصفاء ربيع مدير ادارة الطفل، ابراهيم حجاج مدير مكتب التفتيش، وشيماء ربيع مفتش المنطقة، وأضاف مدير المديرية أن الندوة تضمنت أيضاً التعريف بقانون العمل ، وماهي التزامات صاحب العمل تجاه العمال وما هي حقوق العامل، والتعريف بالسن المناسب لعمل الطفل والمهن المحظور عمل الطفل بها وحقوق الطفل العامل، واختتمت فعاليات الندوة بمناقشة عامة مع الحضور لمعرفة المعوقات والصعوبات التي تواجههم ومعرفة حقوقهم وواجباتهم، والقي الندوة عبد المنعم قاسم، وماهر الجمل، وعادل يوسف من مديري ومفتشي عمل القاهرة السابقين.

كما قالت وزارة العمل فى بيان لها، أن مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية نظمت ندوة للتوعية حول "التشغيل والتدريب وسوق العمل لذوى الهمم"، بحضور 35 من الشباب ذوى الهمم من أبناء المحافظة، وذلك في إطار مبادرة "متحدي الإعاقة في أعيننا" والتي ينفذها فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، وتناولت الندوة عدة محاور أهمها: كيفية التقدم للوظائف المختلفة والاوراق المطلوبة، وكيفية الحصول على فرصة تدريب والشروط والامتيازات، والمشاكل التى تواجه ذوى الهمم بعد الالتحاق بالوظائف، وذلك فى إطار جهود المديرية نحو دمج ذوى الهمم فى المجتمع من خلال خطط لتدريبهم وتشغيلهم فى منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتلك الفئة وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم فى منشآت القطاع الخاص التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر، لاستيفاء النسبة المقررة قانوناً، وكذلك دمجهم فى برامج التدريب المهنى المجانية التى تقدمها المديرية على مدار العام لتأهيلهم والاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، فى تقريرٍ للوزارة، أن الندوة شارك فيها الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومى للمرأة ، ورباب ابو العزم عضو الفرع عن كرسي الإعاقة، وافتتحت الندوة مقررة الفرع واستعرضت الخدمات المقدمة من المجلس القومي للمرأة، كما ألقى وكيل المديرية كلمة خلال الندوة عن التشغيل لذوي الهمم وكيفية الحصول علي كافة حقوقهم وذلك في إطار توجيهات معالي الوزير بدعم ذوي الهمم وتشغيلهم في أماكن تتناسب معهم ، كما استعرض بعض من الشباب ذوى الهمم مشكلاتهم وجرى الرد عليها وإيجاد حلول لها، وقد جرى ترجمة اللقاء بلغة الاشارة للصم والبكم ، كما القت مدير إدارة الرعاية بالمديرية محاضرة عن احكام تشغيل النساء وعدد ساعات العمل بقانون العمل، وأيضاً نصوص قانون العمل فى تشغيل ذوي الهمم.