وزارة التعليم توجه بتنفيذ برنامج حول دور المدرسة فى تعزيز قيم المواطنة

كتب محمود طه حسين

أرسلت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن تنفيذ برنامج بعنوان تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن التدريب يستهدف مديري المدارس لجميع المراحل معلم واحد وأخصائي واحد من كل مدرسة ورئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية وذلك لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الاحد 19 نوفمبر إلى يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2023 من الساعة 11 ونصف صباحا وينتهي الساعة 3و45 عصرا.

وطالبت الوزارة بتوجيه رئيس قسم التدريب بالإدارات التعليمية بتجهيز القاعات التدريبية لتنفيذ البرنامج، وإخطار الفئة المستهدفة بموعد ومكان تنفيذ البرنامج، ويتم الاستعانة بالمدربين المعتمدين من الأكاديمية المهنية للمعلمين، وتقرير ختامي فور انتهاء التدريب، إجمالي عدد المستهدفين، عدد الغائبين والحاضرين، ونسبة الحضور