اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 نوفمبر 2023 02:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة التعليم توجه بتنفيذ برنامج حول دور المدرسة فى تعزيز قيم المواطنة

الخميس، 16 نوفمبر 2023 02:07 م
وزارة التعليم توجه بتنفيذ برنامج حول دور المدرسة فى تعزيز قيم المواطنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أرسلت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية،  بشأن تنفيذ برنامج بعنوان تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن التدريب يستهدف مديري المدارس لجميع المراحل معلم واحد وأخصائي واحد من كل مدرسة ورئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية وذلك لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الاحد 19 نوفمبر إلى يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2023 من الساعة 11 ونصف صباحا وينتهي الساعة 3و45 عصرا.
 
وطالبت الوزارة بتوجيه رئيس قسم التدريب بالإدارات التعليمية بتجهيز القاعات التدريبية لتنفيذ البرنامج، وإخطار الفئة المستهدفة بموعد ومكان تنفيذ البرنامج، ويتم الاستعانة بالمدربين المعتمدين من الأكاديمية المهنية للمعلمين، وتقرير ختامي فور انتهاء التدريب، إجمالي عدد المستهدفين، عدد الغائبين والحاضرين، ونسبة الحضور
 
 






وزارة التربية والتعليم

تنفيذ برنامج تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي

تنمية قيم المواطنة لدي الطلاب

التحول الرقمي

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

وزارة التعليم تتيح رابط الترشح للعمل رئيس لجنة ومراقب بامتحانات الثانوية العامة

الخميس، 16 نوفمبر 2023 08:51 ص

المدارس تستعد للتقييم الثانى لطلاب النقل بنهاية الشهر الجارى وبداية ديسمبر.. وزارة التعليم: الأسئلة فى منهج نوفمبر فقط وتقيس نواتج التعلم.. وتؤكد: الاختبارات تضعها الإدارات ومعلم المادة بالمدارس

الخميس، 16 نوفمبر 2023 07:00 ص

وزير التعليم: وضع معايير جديدة للمعلم مع شركاء دوليين والأكاديمية المهنية

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 03:01 م

وزارة التعليم توفر رابط توزيع مناهج الطلاب المصريين فى الخارج عبر موقعها

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 02:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة