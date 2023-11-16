8 معلومات عن المعايير الجديدة لوثيقة التنمية المهنية لهيئات التدريس بالمدارس

كتب محمود طه حسين

تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى وضع معايير جديدة للمعلم مع العديد من الشركاء الدوليين والأكاديمية المهنية للمعلمين.

نقدم فى التقرير التالى تفاصيل وثيقة التنمية المهنية للمعلمين والمعايير الجديدة.

- تحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على التطوير والارتقاء بأداء المعلم، حيث أن دور المعلم اختلف مع التطوير الجديد للتعليم.

- تسعي الوزارة لإطلاق معايير جديدة لوثيقة التنمية المهنية لأول مرة في مصر؛ لدعم وتنفيذ أنشطة المشروع الخاص بالتنمية المهنية.

- المعايير الجديدة سوف تعكس معايير جدارات المعلم المصري، بحيث تتسق فلسفة المعايير الجديدة مع رؤية مصر 2030.

- تستند المعايير الجديدة إلى مبدأ التعليم مدى الحياة والتعليم للجميع.

- إطلاق حوار مجتمعي للمعايير الجديدة للأطراف ذات الصلة حتى يتم إقرارها.

- المعايير الجديدة للمعلم المصري سترتبط بتدعيم التحول الرقمي بالمنظومة التعليمية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التدريس والقيادة والإدارة.

- بجانب تطبيق آليات المساءلة والمحاسبة على مستوى الوزارة، ومؤسسات إعداد المعلمين والمدارس، لتحقيق النواتج التعليمية المرجوة.

- سوف تقترن تلك المعايير أيضاً بعدة مجالات رئيسية، تشمل: التخطيط، وأساليب التعليم والتعلم وإدارة الفصل، والمادة العلمية، ومهنية المعلم، وتوظيف التكنولوجيا، والتقويم.