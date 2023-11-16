اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 نوفمبر 2023 02:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة التضامن تختتم النسخة الثانية من دورى أبناء مصر لدور الرعاية

الخميس، 16 نوفمبر 2023 01:33 م
وزارة التضامن تختتم النسخة الثانية من دورى أبناء مصر لدور الرعاية ختام النسخة الثانية من دوري أبناء مصر لدور الرعاية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اختتمت وزارة التضامن الاجتماعي النسخة الثانية من دوري أبناء مصر لكرة القدم لدور الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية، حيث شارك في الدوري أكثر من 5 آلاف لاعب من 22 محافظة في ثلاث مسابقات مختلفة، الأولي تحت 13 سنة، والثانية تحت 17 سنة، والثالثة فيما فوق 17سنة، وذلك لضمان تكافؤ الفرص ولظهور أكبر عدد من المواهب الرياضية، حيث تم تقسيم المحافظات إلى 6 مناطق لإجراء التصفيات الأولي للبطولة، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
 
وضمت المنطقة الأولي تصفيات محافظتي الجيزة والشرقية، والثانية محافظتي القاهرة والقليوبية، والثالثة تصفيات محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد، والرابعة محافظات كفر الشيخ والإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة، والخامسة تصفيات محافظات الفيوم وأسيوط وأسوان والمنيا، والأخيرة محافظات الدقهلية والمنوفية ودمياط ، وشهد الدوري لأول مرة إشراك فتيات دور الرعاية الاجتماعية بدوري أبناء مصر لكرة القدم.
 
النسخة الثانية من دوري أبناء مصر لدور الرعاية
ختام النسخة الثانية من دوري أبناء مصر لدور الرعاية
 
وشهد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي خلال الحفل النهائي للبطولة بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية السابقين والذي أقيم على مسرح الوزارة، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي ظهر به أبناء دور الرعاية، معربًا عن سعادته بهذه المبادرة التي تهدف إلى اكتشاف المواهب في كرة القدم وتقديمهم إلى الأندية المصرية، ودعم الوزارة المستمر لتحقيق أحلام أبناء دور الرعاية في ممارسة واحتراف كرة القدم.
 
النسخة الثانية من دوري أبناء مصر لدور الرعاية (2)
النسخة الثانية من دوري أبناء مصر لدور الرعاية 
 
من جانبها، قالت الدكتورة هبة أبو العمايم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للرقابة والتفتيش والمنسق العام لمبادرة دوري أبناء مصر، إن انطلاق هذا الدورى جاء استكمالا لمبادرات التواصل والدمج المجتمعي التي تنفذها الوزارة، وكان هذه المرة من خلال الرياضة وكرة القدم بالتحديد باعتبارها اللعبة الشعبية الأولي والتي تحظي باهتمام معظم أبناء دور الرعاية.
 
PHOTO-2023-11-16-13-03-45
 فعاليات ختام النسخة الثانية من دوري أبناء مصر لدور الرعاية
وأضافت أبو العمايم أن هناك دراسة تم تقديمها  لوزيرة التضامن الاجتماعي ليكون هذا الدوري سنويًا، حيث تمت الموافقة ليكون ذاك نواة لإنشاء كيان رياضي داخل الوزارة ليضم المميزين والموهوبين رياضيًا من أبناء دور الرعاية، وذلك تحت إشراف وتدريب كوكبة من نجوم كرة القدم.
 






وزارة التضامن

النسخة الثانية من دوري أبناء مصر

دورى رياضى لابناء دور الرعاية

دورى كرة قدم لابناء دور الرعاية

دورى كرة قدم لدور الرعاية



الموضوعات المتعلقة

لليوم الثانى.. وزارة التضامن تتلقى طلبات الراغبين فى أداء حج الجمعيات الأهلية

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 03:00 ص

وزارة التضامن تصرف اليوم مساعدات تكافل وكرامة بزيادة الـ15%

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 01:00 ص

وزارة التضامن تتلقى طلبات حج الجمعيات الأهلية للأعضاء حتى نهاية الشهر.. قرعة إلكترونية لاختيار الفائزين بالتأشيرات.. التعاقد على فنادق مميزة بالحرم المكي والمدينة المنورة.. وخط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 01:30 م

وزارة التضامن تبدأ اليوم فتح باب تلقى طلبات التقديم في حج الجمعيات الأهلية

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 02:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة