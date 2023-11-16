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وزير النقل: مصر تنفذ لأول مرة الأعمال الكهروميكانيكية لمشروعات الجر الكهربائى

الخميس، 16 نوفمبر 2023 01:58 م
وزير النقل: مصر تنفذ لأول مرة الأعمال الكهروميكانيكية لمشروعات الجر الكهربائى الفريق كامل الوزير - وزير النقل
كتب سيد الخلفاوى

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أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الشركات الوطنية المصرية، تنفذ لأول مرة في مصر، الأعمال الكهروميكانيكية لمشروعات الجر الكهربائي، حيث كان الاعتماد سابقا على الشركات العالمية المتخصصة في تنفيذ مثل هذه الأعمال لافتا إلى الشركات المصرية من خلال تحالفاتها السابقة والحالية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تصميم وتوريد وتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية في مثل هذه المشروعات قد اكتسبت من الخبرة ما يؤهلها لتنفيذها.
 
وأضاف وزير النقل أن اتاحة الفرصة للشركات الخاصة بتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية، يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتوطين صناعة النقل في مصر وتعظيم دور الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات الكبرى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.  
 
وكانت الهيئة القومية للأنفاق برئاسة المهندس طارق جويلي، وقعت عقد تصميم وتوريد وتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية لمحطات الخط الأول من شبكة القطار السريع (السخنة – العلمين) مع تحالف شركات (أوراسكوم للإنشاءات – المقاولون العرب – السويدي إليكتريك).
 
ويجرى حالياً تنفيذ الخط الأول من مشروع القطار السريع  ( السخنة/ الإسكندرية/ العلمين/ مطروح) بطول 660 كم بالقرب من الحدود المصرية الليبية كمنظومة نقل سريع تربط لأول مرة بين البحر الأحمر والبحر المتوسط.






القطار السريع

مواصلات مصر

النقل

القطار الكهربائي

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